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لبنان

سرق محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع.. وهكذا اوقفته القوى الامنية

Lebanon 24
10-06-2026 | 04:06
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سرق محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع.. وهكذا اوقفته القوى الامنية
سرق محال تجاريّة بواسطة الكسر والخلع.. وهكذا اوقفته القوى الامنية photos 0
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أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي أنه حدثت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سرقة بواسطة الكسر والخلع في مناطق ضمن محافظة جبل لبنان من قبل شخص مجهول الهويّة، كان يعمد إلى اقتحام المحلّات التجاريّة بعد منتصف الليل ويسرق من داخلها ما توفّر له، وكان آخرها بتاريخ 26-5-2026، حيث دخل إحدى الصيدليّات في محلّة حالات وسرق بقيمة ثلاثة آلاف دولار أميركي.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، وهو:

م. ه. (مواليد عام 1995، لبناني) من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة.
بتاريخ 26-05-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة البوار، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا، “مفك براغي” عدد 2، معطفًا وقفّازات.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ أكثر من 10 عمليّات سرقة ليلاً، بواسطة الكسر والخلع، من داخل المحلّات في عدّة مناطق، من بينها: حالات، نهر إبراهيم، غزير، الكسليك، زوق مصبح وأدما، مُستخدماً المسدّس الحربي والأدوات المضبوطة بحوزته.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتّصال على الرقم 513732-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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