تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فئتا الـ 500 ألف والمليون ليرة لن تصدُرا قريباً.. إليكم السبب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
10-06-2026 | 04:26
A-
A+
فئتا الـ 500 ألف والمليون ليرة لن تصدُرا قريباً.. إليكم السبب
فئتا الـ 500 ألف والمليون ليرة لن تصدُرا قريباً.. إليكم السبب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُحكى دوما عن قرب طرح مصرف لبنان أوراق نقدية جديدة بالليرة اللبنانية لاسيما الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق، خاصة بعدما أقر مجلس النواب، في نيسان من العام الماضي، تعديلات على قانون النقد والتسليف أعطى بموجبها الحق لمصرف لبنان بطباعة هذه الفئات، إلا انه حتى الآن لم تصدر هذه الفئات فما السبب؟
Advertisement

يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "الظروف لم تسمح بعد بإصدار العملات من الفئات الكبيرة التي حُكي عنها"، مضيفا: "ما يحصل الآن ان الحرب والوضع المضطرب الذي نعيشه في لبنان أديا إلى انكماش رهيب في الوضع الاقتصادي وبالتالي تقلّص حجم السيولة المتداولة". 

وأشار إلى انه "لا فائدة في الوقت الحالي من ضخ سيولة جديدة أو إصدار فئات كبيرة من الليرة اللبنانية لأن هذه الفئات تستعمل عندما يكون هناك نشاط اقتصادي مرتفع". 

واعتبر ان "ضخ كميات كبيرة من هذه الفئات في السوق سيزيد الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ما سيؤثر على سعر صرف الدولار، كما ان الدولة اللبنانية لا تزال تدفع بالدولار أي 80 بالمئة من الاقتصاد هو "مدولر" والتداول يحصل بالدولار أيضا". 

وختم بالقول: "لا اعتقد ان هناك حاجة لضخ سيولة جديدة، ربما بعد انتهاء الحرب وعودة الاقتصاد إلى حجمه الطبيعي وبدء تعافيه حينها يُمكن الحديث عن هذا الموضوع".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هل ستصدر ورقة الـ10 مليون ليرة؟ مصادر مصرف لبنان تكشف
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 14:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم موعد صدور ورقة المليون ليرة
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 14:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران تخسر 500 مليون دولار يوميا بسبب حصارنا لها
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 14:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال داخل فان بسبب 100 ألف ليرة
lebanon 24
Lebanon24
10/06/2026 14:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

الدولة اللبنانية

مصرف لبنان ب

بلال علامة

مصرف لبنان

اللبنانية

الدولة ال

لبنان 24

ليون لي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:02 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:59 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:44 | 2026-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-06-10
Lebanon24
07:02 | 2026-06-10
Lebanon24
07:00 | 2026-06-10
Lebanon24
06:59 | 2026-06-10
Lebanon24
06:44 | 2026-06-10
Lebanon24
06:44 | 2026-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24