فئتا الـ 500 ألف والمليون ليرة لن تصدُرا قريباً.. إليكم السبب

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يُحكى عن قرب طرح أوراق نقدية جديدة بالليرة لاسيما الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق، خاصة بعدما أقر مجلس النواب، في نيسان من العام الماضي، تعديلات على قانون النقد والتسليف أعطى بموجبها الحق لمصرف بطباعة هذه الفئات، إلا انه حتى الآن لم تصدر هذه الفئات فما السبب؟يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عبر " " إلى ان "الظروف لم تسمح بعد بإصدار العملات من الفئات الكبيرة التي حُكي عنها"، مضيفا: "ما يحصل الآن ان الحرب والوضع المضطرب الذي نعيشه في لبنان أديا إلى انكماش رهيب في الوضع الاقتصادي وبالتالي تقلّص حجم السيولة المتداولة".وأشار إلى انه "لا فائدة في الوقت الحالي من ضخ سيولة جديدة أو إصدار فئات كبيرة من الليرة اللبنانية لأن هذه الفئات تستعمل عندما يكون هناك نشاط اقتصادي مرتفع".واعتبر ان "ضخ كميات كبيرة من هذه الفئات في السوق سيزيد الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ما سيؤثر على سعر صرف الدولار، كما ان لا تزال تدفع بالدولار أي 80 بالمئة من الاقتصاد هو "مدولر" والتداول يحصل بالدولار أيضا".وختم بالقول: "لا اعتقد ان هناك حاجة لضخ سيولة جديدة، ربما بعد انتهاء الحرب وعودة الاقتصاد إلى حجمه الطبيعي وبدء تعافيه حينها يُمكن الحديث عن هذا الموضوع".