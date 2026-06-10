رئيس "المقاصد - صيدا" جال في مدارس الجمعية وتفقد سير العمل فيها

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قام رئيس "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية" في صيدا محمد فايز البزري، يرافقه عضو المجلس الإداري رئيس المجلس الشيخ حذيفة الملاح، والمشرفة التربوية في الجمعية الدكتورة ندين دندشلي، بزيارة مدارس المقاصد (ثانوية حسام الدين ، مدرسة عائشة أم المؤمنين، مدرسة دوحة المقاصد، ثانوية المقاصد الإسلامية، وأكاديمية محمد زيدان للتنمية والتدريب) بمناسبة نهاية العام الدراسي.خلال الزيارات، أثنى رئيس الجمعية على" الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر المقاصد، خلال عام دراسي استثنائي بكل المقاييس"، منوّهًا ب"تفاني المعلمين والإداريين والعمال وعطاءاتهم وتضحياهم"، مُشيدًا ب"الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأهل"، ومهنّئًا ب"الإنجازات التي حققتها مدارس الجمعية رغم كل العقبات والتحديات لاسيما في المسابقات التربوية والرياضية". كما نوّه ب"الجهود والخطط التي وضعتها إدارات المدارس بالتعاون مع اللجنة التربوية، لاستكمال العام الدراسي واستمراريّة التعليم"، متمنيًا أن "ينطلق العام الدراسي المقبل بظروف أفضل"، مشدّدًا على "تذليل كل الصعاب لتبقى الجمعية منارة للعلم والقيم".، حيّا رئيس المجلس التربوي الشيخ حذيفة الملاح أسرة المقاصد على" أدائهم المتميّز وتعاونهم الفعّال وتحليهم بحس المسؤولية والمهنية والموضوعية"، معتبرًا أن "عطاءهم يمثل أنموذجًا يُحتذى، ويعكس رسالتهم وانتماءهم لـ«المقاصد» وروح المبادرة التي يتحلى بها معلمو الجمعية". وأشاد ب"جهوزية فريق العمل الذي لم يتوانَ عن أداء واجباته حتى اللحظة الأخيرة". مؤكدًا أن «المقاصد» بكل مستوياتها ومكوّناتها واكبت العام الدراسي، كلٌّ من موقعه ومسؤولياته، لتذليل كل الصعوبات".وأشار الملاح إلى أن" قرار إنهاء العام الدراسي وإلغاء الامتحان النهائي في بعض الصفوف أتى بعد دراسة متأنيّة للتطورات الأخيرة والظروف الراهنة والبيانات التربويّة". وقال: "وضعنا منذ اليوم الأول سلامة أسرة «المقاصد» كأولوية قصوى، ومع الظروف غير الطبيعية التي نعيشها لا بد من قرارات استثنائية".بدورها، أشادت الدكتورة ندين دندشلي ب"المرونة التربوية وحرص مدارس «المقاصد» على مواكبة الظروف وتلبية حاجات الطلاب في كل الأحوال"، منوّهةً ب"الجهود الاستثنائية التي بذلها الجميع في عام دراسي استثنائي".