العلامة الخطيب: الثمن كبير لكننا نرسم تاريخا جديدا

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أكد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "أننا لسنا خائفين من الغد، ولا نريد أن نخيف أحدا ،على الرغم من الثمن الكبير الذي ندفعه". وقال "إننا في امتحان ثمنه كبير جدا .لكن النتيجة واضحة وتستحق هذا الثمن، وقد فشل المشروع نتيجة صمودنا وصمود الجمهورية الإسلامية ،وهذه هي بداية الفتح ، ونحن نرسم تاريخا جديدا ولا خوف علينا".وكان العلامة الخطيب يتحدث في لقاء خاص مع منتدى الحوار الثقافي الذي يضم شخصيات فكرية وثقافية . وبعد كلمة تقديم للدكتور نبيل سرور قال فيها "إن المرحلة صعبة وحساسة في ظل العدوان الغاشم،ومن المفيد أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون " ،وقال الخطيب: "لأول مرة هناك معركة واضحة وعلى مستوى واسع وكبير. نحن في مواجهة حضارة الكفر التي أعلنت حربها على الإنسانية والقيم الدينية والأخلاقية . والمعركة ليست مع الشيعة كمذهب كما يصورون، بل هي معركة مع الله والقيم. فإسرائيل لا وجود لها ككيان مستقل، بل هي قاعدة للغرب الذي زرعها في المنطقة كرأس حربة، وبدل أن تأتي الجيوش من الغرب لحماية مصالحه وضعوا هذه القاعدة لتكون حاضرة إلى جانب بعض الأنظمة التي من مهامها الدفاع عن ،فضلا عن القواعد الأميركية في المنطقة . وهذا الأمر كان يعرفه ويعيه الكثيرون وعلى رأسهم الإمام السيد موسى الصدر".أضاف: "من الأساس تنبه علماؤنا لهذا الواقع ، وعلى رأسهم السيد عبد الحسين شرف الدين، ،وكان مؤتمر الحجير الذي شكل الفكر والنهج الشيعي الذي رأى تحرك الغرب للسيطرة على خيرات المنطقة. كنا ضد تفكيك العالم الإسلامي وساندنا الدولة العثمانية في مواجهة الغرب على الرغم من مظالمها،وقبلنا بالدولة الوطنية ،ولكن ليس على أساس الإنفصال عن الأمة ،ولذلك وقفنا إلى جانب القضية وكنا الأكثر تفاعلا معها .وعندما انتصرت الثورة الإسلامية في وقفنا معها بعكس بعض العرب ،في حين تنبه الغرب لخطورتها فأعطيت صبغة مذهبية ،وكانت الحرب العراقية عليها".وتابع : "اليوم نعتقد أن هناك شعورا بالخجل لدى الشعوب العربية والإسلامية ،وهم يشهدون هذه الحرب المجرمة من دون أن يفعلوا شيئا ،وهو شعور سوف يحفر عميقا في دواخلهم. فنحن نقوم بالدور الذي رسمه رسول الله والإمام علي بن أبي طالب حين خُيّر بين السلطة والأمة فاختار الأمة، ولذلك ندفع ثمنا كبيرا جراء هذا النهج. وكذلك فعل الإمام الحسين ،فهو لم يدفع الثمن في خلاف مع يزيد على السلطة ،إنما من أجل الأمة ،وهو القائل "خرجت من أجل الإصلاح في أمة جدي" . ودورنا هو دور إستمراري للأدوار الماضية، ولولا ذلك لما بقي ما بقي من هذه الأمة وقيمها".وقال : "نحن في امتحان ثمنه كبير جدا .لكن النتيجة واضحة وتستحق هذا الثمن. لقد فشل المشروع الغربي نتيجة صمودنا وصمود الجمهورية الإسلامية ، وهذه هي بداية الفتح . نحن نرسم تاريخا جديدا ولا خوف علينا .هذا هو جبل عامل الذي نشر التشيع في العالم ،وهو ثابت أمام الإنحراف في التاريخ ، وهو يرسم التاريخ الجديد إلى جانب الجمهورية الإسلامية، رافعين الرأس بقادتنا، من الإمام الصدر والشهداء السيد نصر الله والسيد الخامنئي والسيد محمد باقر الصدر وغيرهم. نحن نتألم لما يصيب أهلنا من قتل وتدمير وتهجير ،لكن في النتيجة سوف ننتصر بإذن الله تعالى ،ولا خوف من ".وختم العلامة الخطيب :"حقيقة لم نتوقع أن تكون السلطة الحالية على هذا النهج، لكننا في الحقيقة نعرف من أتى بهم ،ونأسف لموقفهم ،لأن المشروع ليس ضدنا فقط ،بل ضد البلد . والمشكلة أن لا يعيرونهم إهتماما . يتصل ترامب بكل القادة إلا بهم ،وعندما يريدون شيئا يتواصلون مع دولة الرئيس ".بعد ذلك جرت مداخلات من الحضور أثنوا فيها على مداخلة العلامة الخطيب ، وطرحت أسئلة عدة تناولت دور المجلس الشيعي في هذه المرحلة ومستقبل الأوضاع والقمة الروحية الأخيرة ، فرد عليها بالقول:" لسنا خائفين من الغد ..هم الخائفون من صبرنا وجلدنا وصمودنا .نحن لا نريد أن نخيف أحدا ،فنحن تربية أهل البيت وقوتنا من أجل البلد".