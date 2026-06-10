بدأ بمنع إسرائيل من إستهداف بيروت... تقرير يتحدّث عن "شرخ" بين ترامب وتل أبيب

وأضافت: "في حين ادعت تل أبيب أن ساعدت في اعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقت نحو في 8 حزيران 2026، نفى مسؤولون أميركيون ذلك بشدّة، مؤكدين أن الجيش الأميركي لم يعترض أي صاروخ".وأوضحت أنّ "التقارير الأميركية تُشير إلى أن إدارة ترامب أمرت جيشها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات دفاعية لصالح إسرائيل خلال الهجوم الأخير، وهو تغيير دراماتيكي مقارنة بجولات القتال السابقة التي شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل فعال ومهم في الدفاع الجوي عن إسرائيل، ومع ذلك توجد تقارير متضاربة حيث أفاد مسؤول أميركي آخر لموقع "المونيتور"، أن سفينة واحدة على الأقل من البحرية ووحدات برية أطلقت معترضات كإجراء للدفاع عن النفس".وأشارت إلى أنّ "هذا القرار لا يمثل بالضرورة كذبة بل هو نتيجة لسياسة خارجية جديدة وصارمة يتبعها الرئيس ترامب، حيث يمارس ضغط ثقل على نتنياهو لوقف تبادل الضربات مع ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار، كما وجه ترامب رسالة ردع لإسرائيل وحسب التقارير حذر نتنياهو من الهجوم على وبعد تنفيذ الهجوم اختارت الإدارة التخلي عن الدفاع النشط لتوضيح أن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على دعم أميركي تلقائي لكل إجراء، بالإضافة إلى ذلك تدير الإدارة مفاوضات مستقلة مع طهران بشأن اتفاق جديد وهدنة لمدة 60 يوما ولا ترغب في الانجرار إلى حرب إقليمية تعطل هذه الجهود".وقالت "ناتسيف نت" إن "هذا الحدث يحدث شرخا عميقا في العلاقات الأمنية بين البلدين حيث تقوض التنسيق الأمني، فرغم المحادثات بين رئيس أركان الجيش وقائد القيادة المركزية الأميركية إلا أن السياسة على الأرض تمليها الدرجة السياسية في واشنطن التي منعت المساعدة، كما يظهر انعدام ثقة متبادل بالتوازي مع هذه القضية نشرت تقارير عن شك أميركي بأن إسرائيل تتجسس على مسؤولين في إدارة ترامب وهي ادعاءات رفضتها إسرائيل ووصفتها بأنها كذبة مطلقة". (روسيا اليوم)