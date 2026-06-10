مشاهد من صيدا... إسرائيل استهدفت سيارة (فيديو)

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غارة اسرائيلية استهدفت مدينة صيدا pic.twitter.com/OPyQSCCzIv
— lebanon 24 (@Lebanon24) June 10, 2026
غارة اسرائيلية استهدفت مدينة صيدا pic.twitter.com/OPyQSCCzIv
غارة اسرائيلية استهدفت مدينة صيدا pic.twitter.com/GnVd3WjLeo
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 10, 2026
غارة اسرائيلية استهدفت مدينة صيدا pic.twitter.com/GnVd3WjLeo
غارة اسرائيلية استهدفت مدينة صيدا pic.twitter.com/NIJlR0oU2M
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 10, 2026
غارة اسرائيلية استهدفت مدينة صيدا pic.twitter.com/NIJlR0oU2M
فيديو للجديد للغارة الاسرائيلية التي استهدفت صيدا pic.twitter.com/UXtNW0MaAi
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 10, 2026
فيديو للجديد للغارة الاسرائيلية التي استهدفت صيدا pic.twitter.com/UXtNW0MaAi