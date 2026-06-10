مشاهد من صيدا... إسرائيل استهدفت سيارة (فيديو)

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة من نوع "فان" كانت متوقفة في شارع بالقرب من في محلة البوابة الفوقا، في مدينة .

وبحسب معلومات " "، استشهد شخصان في الغارة.

وتسّبت الغارة باحتراق عدد من السيارات المتوقفة إلى جانب "الفان" المُستهدف.

غارة اسرائيلية استهدفت مدينة صيدا pic.twitter.com/OPyQSCCzIv — 24 (@Lebanon24) June 10, 2026 Advertisement