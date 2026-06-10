الرابطة المارونية استقبلت نداف ونوّهت بورشة النهوض في "تلفزيون لبنان"

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استقبل المجلس التنفيذي في الرابطة برئاسة رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو، رئيسة مجلس ادارة تلفزيون المديرة العامة الدكتورة إليسار نداف، بحضور أمين عام الرابطة المحامي بول ورئيس لجنة الاعلام الاب طوني بو عساف ومقرر اللجنة المحامي رامز ضاهر وجرى عرض لأوضاع التلفزيون وسبل التعاون.ورحّب رئيس الرابطة برئيسة مجلس الادارة، قائلاً: "يُسجل اليوم لتلفزيون لبنان، هذا الصرح الوطني العريق، أنه يستعيد تحت رئاستك دوره الطبيعي وشاشته الجامعة التي شكّلت على مدى عقود مساحةً لكل اللبنانيين وصوتاً وصورة للثقافة والإبداع. ويسرّنا أن نوجه إليك تهنئة بالعيد ال 67 للتلفزيون حيث فتح أرشيفه الذهبي في رحلة عبر الزمن ولاسيما أن هذا الأرشيف يُعتبر من أهم الكنوز التي تختزن ذاكرة اللبنانيين سياسياً وفنياً واجتماعياً عبر عقود طويلة".اضاف: "إن ما يشهده تلفزيون لبنان اليوم من ورشة نهوض وإعادة تفعيل، يعكس إرادة حقيقية لإعادة الاعتبار للإعلام الرسمي، عبر رؤية تقوم على تحديث المؤسسة، وتعزيز حضورها المهني، واستعادة ثقة اللبنانيين بها كمرفق وطني جامع"، منوهاً "بدعم رئيس الجمهورية ووزير الاعلام وبالتعاون البناء لاعادة تلفزيون لبنان إلى موقعه الطبيعي والوطني"، وختم متمنياً "أن يرتاح البلد من كل أزماته وأن يكون امامه مستقبل واعد".اما نداف فشكرت الاستقبال والتقدير للخطوات التي يقوم بها تلفزيون لبنان، منوّهة ب"الدور الوطني للرابطة المارونية ودفاعها عن الثوابت ".وشرحت الخطوات التي يتم القيام بها في تلفزيون لبنان، قائلة: "هذا التلفزيون هو شاشة الوطن وشاشة جامعة، وتسعى لاعادة التموضع على الساحة الاعلامية، وقد لاحظتم كما الجميع الفارق والتغيير في التلفزيون ولكن مازال هناك عمل كثير امامنا، ومن ضمن الاستراتيجية التي وضعناها في التلفزيون لا سقف لطموحنا إيماناً منا به واحتراماً لكل الجهود التي بُذلت في السابق".أضافت: "اليوم بعد 24 سنة من الفراغ في الادارة وكمجلس ادارة أصيل علينا الكثير من المسؤوليات والعمل، وقد فتحنا كل الجبهات مع بعضها ادارياً وانتاجياً وتقنياً، ونحن نحضّر لورشة تحديث على مختلف المستويات"، وشددت "على تلفزيون لبنان بالموضوعية والحيادية وأن يكون التلفزيون منصة للحوار الوطني عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، وهنا نجدد الشكر لفخامة الرئيس على دعمه الكبير للتلفزيون كما نشكر جهود معالي وزير الاعلام ومساعيه التي أثمرت تعيين مجلس الادارة".وختمت مؤكدة "الثوابت والقيم التي يتم العمل بها في تلفزيون لبنان وهي التوعية والمواطنة والانتماء للوطن وهي ثوابت غير قابلة للمقايضة".