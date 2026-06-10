خلافات قوّاتية في أغلب الاقضية عقب قرار جعجع بالاطاحة بنواب

كتبت رلى في" الاخبار": قبيل أشهر من الموعد السابق للانتخابات النيابية، التي كان من المفترض إجراؤها في أيار 2026، قبل تمديد النواب لأنفسهم عامين كاملين، كشف «القوات اللبنانية» سمير جعجع كل أوراقه . فأعلن باكراً لائحة مرشحيه، التي لم تتضمن كثيراً من نوابه الحاليين، الذين قرر الإطاحة بهم. يومها، كان جعجع مقتنعاً بأن الاستحقاق سيحصل في موعده، وأنه قادر على احتواء تداعيات إجراء مماثل.



وظنّ أن المدة القصيرة المتبقية لموعد الانتخابات ستحول دون حصول تصدعات داخلية، من النوع الذي يؤثر سلباً على الشعبية. ولأن «الحكيم» لم يُحسن قراءة كل الإشارات الواضحة، التي كانت تفيد بأن الاستحقاق سيتأجل حكماً، ها هو يقطف ثمار ما زرعه قبل أكثر من 6 أشهر.



ففي زحلة، التي كان نائبها جورج عقيص أول من أعلن عدم ترشحه مجدداً، يعيش القواتيون انقساماً جذرياً وتضعضعاً لم يشهده الحزب منذ سنوات، رغم النتيجة التي حققتها معراب في الانتخابات البلدية. ومع أن الانتخابات تأجلت عامين، اختار عقيص الانسحاب كلياً، إذ بات مُقلّاً في حضور الاجتماعات الحزبية والاحتفالات، حتى أن حضوره يكون كضيف، لا كنائب قواتي نتيجة الجفاء مع معراب.



والأكيد أن دوره كدينامو الحزب السياسي والخدماتي في انتهى بعد 8 سنوات من العمل المتواصل، إذ سُلمت مهمة متابعة الشون السياسية إلى النائب إلياس إسطفان، علماً أن الأخير لم يسلم أيضاً من موجة التغييرات التي أجرتها معراب. غير أن القرار بحقه لم يصدر علناً، ما جنبه الإحراج أمام القاعدة. وقبل أيام، عيّن الحزب منسقاً جديداً هو شربل صقر. وتشير المعلومات إلى تركيز القيادة عليه في المرحلة المقبلة كوجهة لـ«القوات» في زحلة. هكذا، بات وجود الحزب في القضاء لا مركزياً، وتتوزع قيادته بين 4 رؤوس تتسابق على النفوذ: إسطفان والمنسق الجديد وميشال فتوش المرشح الكاثوليكي الذي يفترض أن يحل محل عقيص، إضافةً إلى رئيس البلدية سليم غزالة.

في الأشرفية، القصة نفسها بأبطال مختلفين. نائبا «القوات» في المنطقة غسان حاصباني وجهاد بقرادوني على خلاف، ولا سيما بعد إصرار حاصباني على إضعاف زميله برضى معراب. ولو حصلت الانتخابات في موعدها، لم يكن بقرادوني في صدد الترشح مجدداً على اللائحة نفسها مع حاصباني، رغم الرقم الصعب الذي بات يشكله في الأشرفية، نتيجة عمله الخدماتي ورئاسته الفخرية ودعمه لنادي لكرة السلة.



في المتن ، تتوسع نقمة القاعدة القواتية نتيجة تعيين أحد أعضاء مجلس بلدية الجديدة - البوشرية - السدّ ميشال جمال منسقاً لـ«القوات» في القضاء. فالأخير كما يقول عدد من منسقي المناطق أُنزل عليهم بالمظلة وأُجبروا على الخضوع له، رغم انضمامه حديثاً إلى الحزب. وهو ما فتح شهية كثيرين للحلول مكانه، وعلى رأسهم منسق بلدة ضبيه ربيع أبو جودة، المقرب من النائب السابق إدي أبي اللمع. وقد خطط أبو جودة لانقلاب، إذ دعا إلى اجتماع لمنسقي البلدات لرفع الغطاء عن المنسق، غير أن معراب تدخلت لحمايته.



في كسروان، أُنزل على القواتيين مرشح للنيابة يدعى غوستاف قرداحي، كما عبّر المرشح القواتي شادي فياض في إحدى المقابلات. فتوسع الجفاء بين معراب وقرداحي من جهة، وكل من يعتبرون أنهم أحق منه بالنيابة، نتيجة مسيرتهم السياسية والحزبية الطويلة: فياض ناشط في البلدات حزبياً وخدماتياً وسبق له أن ترشح ونال 2000 صوت. النائب الحالي شوقي دكاش. نهرا بعيني منسق سابق لكسروان نال ضوءاً أخضر من جعجع للترشح للانتخابات النيابية، قبل أن يتراجع عنه، فحرد وابتعد وجرى استبداله بالمنسق صنين بعينو. الناشطة السياسية ألسي عويس التي آمنت بدعم «القوات» للعنصر النسائي. شربل زغيب مسؤول الموارد البشرية والمكتب الطلابي في جامعة سيدة اللويزة.

وقد يكون قضاء بشري الوحيد الذي يسجل صفر مشكلات