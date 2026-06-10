لبنان مصمم على استكمال التفاوض

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كتب عمر البردان في" اللواء":الأنظار مشدودة إلى الموقف المنتظر من جانب " " بشأن مشروع وقف إطلاق النار الذي بحثه مع السفير الأميركي ميشال عيسى.وفي حين يثير مسار التفاوض نقاشًا داخليًا حاداً في ، في ظل تباين المواقف السياسية حيال جدواه وشروطه، تؤكد الدولة أن قرار التفاوض يندرج ضمن صلاحياتها السيادية، وأن الهدف منه هو تجنيب البلاد مزيدًا من التصعيد والخسائر، وفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارً .وإذ يعول لبنان على دور في إنجاح المفاوضات، والضغط على لوقف النار، فإن الأوساط السياسية، ترى أن باتت في ملعب ، من أجل دعم الموقف اللبناني. كذلك فإن لبنان يعول أيضاً على كل صداقاته العربية والدولية، كي يثبت حقوقه في أي مفاوضات تجري.وإذ تشدد الأوساط السياسية، على الدولة لن تتهاون مع كل المتورطين بالاعتداء على لبنان، أو الذين ارتكبوا جرائم بحق اللبنانيين، فإنها في الوقت نفسه تؤكد أن لبنان لا يمكن أن يقبل بتدخل أي دولة في شؤونه . كما أنه لا يمكن أن يقبل بأن تتورط أي دولة، في إعطاء السلاح والأموال وإدارة عمل مجموعة خارج الدولة، باعتبارها مخالفة واضحة للقانون الدولي العام ولحقوق لبنان . وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن يقبل لبنان باستمرار الاعتداءات المدانة على دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، والتي وقفت دائماً إلى جانب اللبنانيين . وهذا يحتم أن يبقى لبنان بمنأى عن الصراعات القائمة في المنطقة، أكان الصراعات الإقليمية أو الدولية . ويجب أن تتضافر الجهود العربية والدولية لحماية لبنان من النزاعات القائمة من حوله .