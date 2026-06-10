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لبنان

لبنان مصمم على استكمال التفاوض

Lebanon 24
10-06-2026 | 22:57
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لبنان مصمم على استكمال التفاوض
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كتب عمر البردان في" اللواء":الأنظار مشدودة إلى الموقف المنتظر من جانب "الثنائي" بشأن مشروع وقف إطلاق النار الذي بحثه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الأميركي ميشال عيسى.
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وفي حين يثير مسار التفاوض نقاشًا داخليًا حاداً في لبنان، في ظل تباين المواقف السياسية حيال جدواه وشروطه، تؤكد الدولة أن قرار التفاوض يندرج ضمن صلاحياتها السيادية، وأن الهدف منه هو تجنيب البلاد مزيدًا من التصعيد والخسائر، وفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارً .

وإذ يعول لبنان على دور واشنطن في إنجاح المفاوضات، والضغط على إسرائيل لوقف النار، فإن الأوساط السياسية، ترى أن الكرة باتت في ملعب الأميركيين، من أجل دعم الموقف اللبناني. كذلك فإن لبنان يعول أيضاً على كل صداقاته العربية والدولية، كي يثبت حقوقه في أي مفاوضات تجري.

وإذ تشدد الأوساط السياسية، على الدولة اللبنانية لن تتهاون مع كل المتورطين بالاعتداء على لبنان، أو الذين ارتكبوا جرائم بحق اللبنانيين، فإنها في الوقت نفسه تؤكد أن لبنان لا يمكن أن يقبل بتدخل أي دولة في شؤونه . كما أنه لا يمكن أن يقبل بأن تتورط أي دولة، في إعطاء السلاح والأموال وإدارة عمل مجموعة خارج الدولة، باعتبارها مخالفة واضحة للقانون الدولي العام ولحقوق لبنان . وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن يقبل لبنان باستمرار الاعتداءات الإيرانية المدانة على دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، والتي وقفت دائماً إلى جانب اللبنانيين . وهذا يحتم أن يبقى لبنان بمنأى عن الصراعات القائمة في المنطقة، أكان الصراعات الإقليمية أو الدولية . ويجب أن تتضافر الجهود العربية والدولية لحماية لبنان من النزاعات القائمة من حوله .
 
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