رد غير مباشر من اردوغان

Advertisement

اعتبرت مصادر سياسية مطلعة أن كلام الرئيس الأخير، والذي أكد فيه أن الدفاع عن أنقرة يبدأ من وسوريا، يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز إطاره المباشر.وترى هذه المصادر أن الموقف التركي يشكل رداً غير مباشر على المواقف الاميركية التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن وجود تنسيق أو مساندة من للجهود الأميركية الرامية إلى زيادة الضغوط على " ".وبحسب القراءة نفسها، فإن تصريحات تعكس حرص أنقرة على التأكيد أن استقرار وسوريا جزء من أمنها القومي، وأن أي تغييرات كبرى في موازين القوى داخل المنطقة ستترك انعكاسات مباشرة على المصالح .