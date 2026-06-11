رد غير مباشر من اردوغان

اعتبرت مصادر سياسية مطلعة أن كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخير، والذي أكد فيه أن الدفاع عن أنقرة يبدأ من بيروت
وسوريا، يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز إطاره المباشر.
وترى هذه المصادر أن الموقف التركي يشكل رداً غير مباشر على المواقف الاميركية التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن وجود تنسيق أو مساندة من دمشق
للجهود الأميركية الرامية إلى زيادة الضغوط على "حزب الله
".
وبحسب القراءة نفسها، فإن تصريحات أردوغان
تعكس حرص أنقرة على التأكيد أن استقرار لبنان
وسوريا جزء من أمنها القومي، وأن أي تغييرات كبرى في موازين القوى داخل المنطقة ستترك انعكاسات مباشرة على المصالح التركية
.