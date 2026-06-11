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لبنان

دبوسي: القرار السعودي خطوة مهمة لإنعاش الاقتصاد اللبناني

Lebanon 24
11-06-2026 | 02:40
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دبوسي: القرار السعودي خطوة مهمة لإنعاش الاقتصاد اللبناني
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رحّب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، "بقرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، القاضي باستئناف استقبال الصادرات اللبنانية إلى المملكة، "معتبراً أن هذه الخطوة تشكّل محطة بالغة الأهمية في مسار تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان بالسعودية".
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ورأى في تصريح أن هذا القرار "يعكس حرص القيادة السعودية على دعم لبنان وشعبه، ويؤكد عمق الروابط الراسخة بين البلدين الشقيقين، مثمّناً الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية".

وأشار  إلى أن "استئناف الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية سيساهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد اللبناني، ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعية والصناعية منها، بما ينعكس زيادةً في حجم الإنتاج وتحريكاً للعجلة الاقتصادية وتوفيراً لفرص العمل، إضافة إلى تعزيز قدرة المنتج اللبناني على التوسع والنمو واستعادة حضوره في الأسواق الخليجية والعربية".

وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا القرار "بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والمملكة العربية السعودية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار".
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