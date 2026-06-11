دبوسي: القرار السعودي خطوة مهمة لإنعاش الاقتصاد اللبناني

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رحّب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي، "بقرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي في ، القاضي باستئناف استقبال الصادرات إلى ، "معتبراً أن هذه الخطوة تشكّل محطة بالغة الأهمية في مسار تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بالسعودية".ورأى في تصريح أن هذا القرار "يعكس حرص القيادة على دعم لبنان وشعبه، ويؤكد عمق الروابط الراسخة بين البلدين الشقيقين، مثمّناً الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس نواف سلام للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية".وأشار إلى أن "استئناف الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية سيساهم بشكل مباشر في إنعاش الاقتصاد اللبناني، ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعية والصناعية منها، بما ينعكس زيادةً في حجم الإنتاج وتحريكاً للعجلة الاقتصادية وتوفيراً لفرص العمل، إضافة إلى تعزيز قدرة المنتج التوسع والنمو واستعادة حضوره في الأسواق الخليجية والعربية".وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا القرار "بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والمملكة ، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار".