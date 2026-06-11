تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مع انطلاق المونديال.. منازل اللبنانيين وسياراتهم تتحول إلى "سفارات أجنبية"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-06-2026 | 03:15
A-
A+
مع انطلاق المونديال.. منازل اللبنانيين وسياراتهم تتحول إلى سفارات أجنبية
مع انطلاق المونديال.. منازل اللبنانيين وسياراتهم تتحول إلى سفارات أجنبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2026، بدأت ملامح البطولة تظهر في شوارع لبنان وأحيائه. فالأعلام عادت لتُرفع على الشرفات والنوافذ، والقمصان الرياضية خرجت من الخزائن إلى الواجهة، فيما تحولت بعض المنازل إلى ما يشبه "السفارات الكروية" للمنتخبات التي يشجعها أصحابها، من البرازيل والأرجنتين إلى فرنسا وإسبانيا.
Advertisement

وفي بعض المناطق، تكفي جولة قصيرة لاكتشاف حجم الحماسة.

سيارات تجوب الطرقات وهي تحمل أعلام المنتخبات على نوافذها أو أسقفها، وكأنها سيارات دبلوماسية تمثل دولاً مختلفة. 

أما الأحاديث اليومية في المقاهي وأماكن العمل، فقد انتقلت تدريجياً من السياسة والأزمات المعيشية إلى توقعات المباريات وهوية المنتخب المرشح للقب.

هذا المشهد انعكس حركةً ملحوظة لدى عدد من القطاعات.
لبنان في زمن "المونديال": الفرق في الدوحة... والاعلام هنا - محمد دهشة | نداء الوطن


أصحاب محال بيع الأجهزة الإلكترونية يتحدثون عن زيادة في الطلب على الشاشات، فيما سجلت متاجر الملابس الرياضية ارتفاعاً في مبيعات قمصان المنتخبات المشاركة.

كذلك بدأت المقاهي والمطاعم التحضير لسهرات المونديال، عبر تجهيز الشاشات الكبيرة وتوسيع ساعات العمل لاستقبال المشجعين خلال المباريات التي ستقام بعد منتصف الليل أو فجراً بتوقيت لبنان.
وبينما لا يشارك لبنان في النهائيات، يبدو أن اللبنانيين وجدوا طريقتهم الخاصة لحضور البطولة.

فلكل حي تقريباً منتخب يطغى حضوره، ولكل مجموعة أصدقاء فريق تدافع عنه، في مشهد يعكس كيف تتحول كرة القدم كل أربع سنوات إلى مساحة تجمع الناس حول شغف واحد، ولو اختلفت الألوان والرايات.
لبنان في زمن "المونديال": الفرق في الدوحة... والاعلام هنا - محمد دهشة | نداء الوطن
<a class='entities-links' href='/entity/1203816084/صيدا/ar/1?utm_term=PublicFigures-صيدا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-صيدا&id=40262&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=صيدا في زمن "المونديال": الفرق في الدوحة... والاعلام هنا" style="width: 100%; height: 100%;" />
لبنان في زمن "المونديال": الفرق في الدوحة... والاعلام هنا - محمد دهشة | نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
هل سيتابع اللبنانيون "المونديال" مجانًا هذا العام؟ إليكم التفاصيل كاملة
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 11:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل انطلاق "المونديال".. إليكم جدول المباريات وأوقاتها
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 11:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل أسابيع من انطلاق المونديال.. مبابي يُغادر الملعب بشكل مقلق وفرنسا "تضع يدها على قلبها"
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 11:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيُتابع اللبنانيّون "المونديال"؟.. هذا ما قاله نائب بعد تواصله مع وزير الإعلام
lebanon 24
Lebanon24
11/06/2026 11:45:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

أخبار عاجلة

كأس العالم

كرة القدم

دبلوماسي

بات على

الرياض

رياضي

فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:33 | 2026-06-11
Lebanon24
04:27 | 2026-06-11
Lebanon24
04:21 | 2026-06-11
Lebanon24
04:06 | 2026-06-11
Lebanon24
04:00 | 2026-06-11
Lebanon24
03:38 | 2026-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24