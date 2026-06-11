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لبنان

اللبنانية الأولى نعمت عون زارت جمعية “طموح” والتقت أطفالاً نازحين

Lebanon 24
11-06-2026 | 11:53
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اللبنانية الأولى نعمت عون زارت جمعية “طموح” والتقت أطفالاً نازحين
اللبنانية الأولى نعمت عون زارت جمعية “طموح” والتقت أطفالاً نازحين photos 0
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أعربت اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون عن املها في ان يعود النازحون من ارض الجنوب الى قراهم ومنازلهم قريباً جداً، وشددت على ان صورة لبنان الحقيقية هي صورة المحبة والتضامن والرسالة.
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كلام السيدة عون جاء خلال زيارة قامت بها بعد ظهر اليوم الى مركز جمعية "طموح" (جمعية  التخصص والتوجيه العلمي) حيث كان في استقبالها أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل، بهدف الاطلاع على البرامج والمبادرات التي تنفذها الجمعية في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والإغاثة الإنسانية.
استُهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقتها السيدة رندلى قاسم، عضو الجمعية للتنمية الاجتماعية، رحّبت فيها بالسيدة الأولى وشكرتها على زيارتها واهتمامها برسالة الجمعية. كما قدّمت لمحة عن مسيرة الجمعية التي تأسست عام 1969، وساهمت في تخريج أكثر من 4700 طالب وطالبة وترعى أكثر من 14700 يتيم. وأشارت إلى أن "طموح للتنمية الاجتماعية" هي الذراع الاجتماعية للجمعية، تواصل تنفيذ برامجها الإنسانية في مختلف المناطق اللبنانية، وقد قدّمت منذ اندلاع الحرب أكثر من 233 ألف وجبة غذائية، وأكثر من 50 ألف حصة من المساعدات الغذائية والطبية ولوازم النظافة والاحتياجات الأساسية، إلى جانب برامج تربوية وترفيهية ورياضية للأطفال.  كما وجّهت قاسم رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أكدت فيها أن اللبنانيين لا يزالون متمسكين بالأمل بلبنان موحّد على كامل أراضيه، وبعودة الأهالي إلى قراهم وبيوتهم بكرامة وأمان.
وتخلّل الزيارة جولة في أقسام المركز، حيث التقت السيدة الأولى 137 من الأطفال النازحين من مدارس: الزهراء، فخر الدين، وPMC زقاق البلاط ، و30 عائلة، حيث شاركت في الأنشطة الترفيهية التي نُظّمت للأطفال بالتعاون مع “ميني ستوديو”، واستمعت إلى أحاديثهم وتطلعاتهم وأمنياتهم للمستقبل، وتوجهت اليهم بالقول: "أرى الفرح في عيونكم على رغم المآسي التي نعيشها، وان شاء الله نراكم قريباً في منازلكم، تلهون بألعابكم وتحتفلون بتحقيق احلامكم، وتبنون مستقبلكم مثل كل الأولاد في العالم."
وتابعت: "أتوجه الى الأهالي لاقول انني احترم تضحياتكم، وأؤكد لكم انكم ستعودون الى ارضكم، ارض الجنوب، ارض الطيبة والكرم، ارض العزة والكرامة، وان شاء الله ستكون العودة قريباً.
شكراً مؤسسة "طموح" التي جعلتني أشارك معكم هذه المناسبة مع الأولاد، وشكراً على زرع الامل والفرحة، وشكراً على اظهار صورة لبنان الحقيقية، صورة المحبة والتضامن والرسالة".
وفي ختام الزيارة، أعربت إدارة الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها عن شكرهم وتقديرهم للسيدة الأولى على هذه الزيارة، معتبرين أنها تشكّل دعماً مهماً لرسالة الجمعية الإنسانية والاجتماعية، وحافزاً إضافياً لمواصلة خدمة الفئات الأكثر حاجة في لبنان.
 
 
 
 
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