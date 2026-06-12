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لبنان

موعد المفاوضات المقبلة في واشنطن رهن وقائع الميدان.. زيارة بن فرحان لدعم موقف لبنان وإنهاء الحرب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-06-2026 | 01:00
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موعد المفاوضات المقبلة في واشنطن رهن وقائع الميدان.. زيارة بن فرحان لدعم موقف لبنان وإنهاء الحرب
موعد المفاوضات المقبلة في واشنطن رهن وقائع الميدان.. زيارة بن فرحان لدعم موقف لبنان وإنهاء الحرب photos 0
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لم يتحدد حتى الساعة موعد جديد للمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، في واشتطن على الرغم مما قيل في الجلسة الأخيرة، إنها ستعقد في الأسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران. لكن وقائع الميدان قد تعرقل التفاوض وسط استمرار العدوان الإسرائيلي، ما قد يؤخر موعد التفاوض أو يتسبب بعدم نجاحها، على الرغم من إعلان لبنان تمسكه بالمفاوضات وطلبه التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه. 
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وتشير المعلومات إلى ان  المفاوضات الديبلوماسية والعسكرية ستعقد معاً في وزارة الخارجية الأميركية، الأمر الذي سيضفي مزيداً من الانشداد إلى أجواء ونتائج الجولة المقبلة في ظل هذا الدمج. 
ولهذه الغاية، رأس رئيس الجمهورية جوزف عون بعد ظهر أمس اجتماعاً حضره رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم وقائد الجيش العماد رودولف هيكل والضباط أعضاء الفريق العسكري المفاوض، وجرى تقويم مداولات الاجتماعين التفاوضيين اللذين عقدا في واشنطن في تاريخي 29 أيار الماضي و2 و3 حزيران الحالي مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي في كل من البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية. وأفيد أن الرئيس عون زوّد السفير كرم ووفد الضباط بالتوجيهات اللازمة المتعلقة بالاجتماع المرتقب عقده في واشنطن خلال الاسبوع الذي يبدأ في 22 حزيران الحالي.
وافادت مصادر رسمية ان الرئيس عون شدد على جهوزية الوفد للبقاء في المفاوضات، وان لبنان لن ينسحب منها اما اذا طلبت اسرائيل او اميركا تأجيلها او تجميدها فليتحملا المسؤولية، وسيحمل الوفد معه الى واشنطن جردة كبيرة بكل نتائج العدوان الاسرائيلي وارتكاباته لجهة حجم تدمير القرى وجرفها وعددها وعدد الشهداء والجرحى والبنى التحتية الرسمية والاهلية والمؤسسات على اختلافها التي ضربها الاحتلال ليضع الجانبين امام مسؤوليتهما. وسيركز الوفد على اولوية وضع آلية لتثبيت وقف اطلاق قبل البحث في اي بند آخر.

ديبلوماسيا، من المقرر  ان يتسلم الرئيس عون اليوم اوراق اعتماد السفير السعودي الجديد سعد الدوسري،فيما شهد يوم امس  جولة للمستشار في الديوان الملكي السعودي الأمير يزيد بن فرحان على الرؤساء عون وبري وسلام.وشكلت زيارته محطة لصالح دعم موقف لبنان في المفاوضات الجارية، والعمل لانهاء الحرب في لبنان.
وتشير المعطيات إلى مسعى سعودي لتأدية دور في أي ترتيبات أمنية ووقف لإطلاق النار في الجنوب. وبحسب مصادر مطّلعة، التقى النائب علي حسن خليل خلال زيارته الأخيرة إلى قطر مسؤولين سعوديين. وتدعم الرياض مقاربة تقوم على الربط بين الانسحاب الإسرائيلي واستكمال مسار نزع السلاح من كامل الأراضي اللبنانية. 
وبحسب المعلومات من قيادي في "الثنائي الشيعي"فإن السعودية اعادت،  من خلال زيارة الأمير يزيد بن فرحان،  تحريك المبادرة الخماسية، التي تستند الى المواقف الرئاسية وما نجم عن اجتماعات واشنطن وبيان إعلان النوايا ومفاوضات اسلام آباد.
وفي المواقف قال الرئيس نجيب ميقاتي: ان قرار  ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية  الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، باستئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة، يمثل دعما مشكورا يحتاج اليه لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. كما ان هذا القرار يؤكد عمق المحبة التي يكنها سمو ولي العهد للبنان وشعبه.
ستبقى المملكة العربية السعودية، كما كانت على الدوام، السند والعضد، الذي يحمي لبنان ويصونه مهما بلغت التحديات صعوبة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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