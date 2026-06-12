اتصالات عربية لانجاز ترتيبات لبنانية.. وحزب الله لن يقدم أي أجوبة قبل وقف إطلاق نار شامل وكامل

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فيما يحبس العالم أنفاسه بانتظار الإعلان عن الاتفاق الأميركي – الإيراني نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل، تترقب الأوساط الدبلوماسية والسياسية والشعبية في تداعيات الاتفاق على الساحة المحلية عسكرياً وتفاوضياً وسياسياً، في ظلّ تأكيد جميع الأطراف المعنية بالتفاوض والوساطة شمول لبنان بأي اتفاق لجهة وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب كامل من الأراضي المحتلة.ووفق مصادر مطلعة على الموقف الإيراني، فإنّ الملف اللبناني أحد العقد الأساسية في مختلف مراحل ومحطات المفاوضات الأميركية – الإيرانية خلال فترة الحرب، إذ إنّ المفاوضين الإيرانيين أصرّوا على تضمين لبنان كبندٍ ضمن أيّ تفاهم مع حتى لو تعطلت المفاوضات. ووفق ما تشير المصادر لـ”البناء”، فإنّ شمول لبنان ضمن الاتفاق يعني بالنسبة لإيران وقفاً كاملاً لإطلاق النار والانسحاب الكامل من الجنوب، وبالتالي طهران مستعدة للتفاوض خلال الستين يوماً على بنود الاتفاق مثل الملف النووي ومضيق هرمز والتعويضات والعقوبات ومصير القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، لكنها لن تنفذ البند المتعلق بالملف النووي ولا مضيق هرمز قبل الانسحاب الكامل من الجنوب. كما علم أن مسؤولين إيرانيين أطلعوا خلال اليومين الماضيين على آخر المستجدات المتعلقة بالمسار التفاوضي الأميركي – الإيراني، وأكدوا له إصرار شمول لبنان وبذل الضغوط والجهود الكبيرة لوقف إطلاق نار كامل وشامل في لبنان.وكتبت" الشرق الاوسط": يواكب حراك عربي مباحثات باكستان، لتعزيز فرص فرض اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان، بعد دخول لبنان منطقة التجاذب بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وإسرائيل و«حزب الله» من جهة أخرى، وذلك في مسعى على مراحل، يبدأ من فرض وقف للنار، وخطة لتطبيق المراحل الأخرى، حسبما قالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط».وفيما لم يُعلن رسمياً عن تفاصيل التفاهم الإيراني - الأميركي بعد، وما إذا كان سيشمل لبنان وبأي صيغة، لم تعكس التسريبات أي تهدئة على الجبهة ، إذ نقلت «القناة 14» عن مصدر إسرائيلي قوله إن «الوضع في لبنان سيبقى على حاله»، مؤكداً «الاحتفاظ بحرية التحرك ضد أي تهديد داخل الأراضي اللبنانية»، وأضاف أن «محاولات إيران لربط الساحات قد فشلت».لكن المصادر اللبنانية، لا ترى، في الواقع، فصلاً بين الملفين، رغم أن لبنان يمضي بمسار مستقل عبر المفاوضات الثنائية مع إسرائيل في واشنطن، ويستعد لجولة جديدة من المحادثات.وقالت المصادر إن أي تفاهم أميركي وإيراني، «سينعكس حكماً على الملف اللبناني، ونحن نأمل في ذلك»، موضحة أن الطرفين المعنيين «يستطيعان فرض ترتيبات، عبر ضغوط تُمارسها واشنطن على تل أبيب، وأخرى تمارسها طهران على (حزب الله)».وريثما تتبلور نتائج المحادثات الإيرانية - الأميركية، دخل عامل مساعِد على تهيئة الأرضية اللبنانية لتلقّف أي تطوّر في المباحثات الإيرانية. وقالت مصادر لبنانية مواكبة للاتصالات الدولية، إن هناك حراكاً عربياً صديقاً للبنان نشط خلال اليومين الماضيين، يعمل على ترتيب موقف يُساعد في المفاوضات، لافتة إلى أن التوصل إلى هذا الموقف «سيُمهّد للقاء ثلاثي، يجمع رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، لإجراء تقييم للوضع والمضي بخطة تبدأ من تطبيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ مرحلة ما بعده».وقالت المصادر إن الحراك «يعمل على عدة محاور، تبدأ من تنفيذ وقف لإطلاق النار، تليها خطوات أخرى مثل انسحابات من الجهتين، (أي الجيش الإسرائيلي ينسحب من الأراضي المحتلة و«حزب الله» يسحب مقاتليه أيضاً)، ودخول الجيش اللبناني، وتسليم سلاح (حزب الله)»، وذلك بضمانات دولية لعدم تجدد القتال، وتضمن عودة السكان والاستقرار في الجنوب.وبرز موقف داخلي مساعد في الأسبوع الأخير، تمثّل في تفعيل التواصل بين الرئيسين عون وبري، علماً بأن رئيس البرلمان يتولى المحادثات الداخلية مع «حزب الله».ورغم التطورات الإقليمية والدولية، يمضي لبنان بمساره التفاوضي مع إسرائيل في واشنطن، بهدف تحقيق وقف لإطلاق النار، وهو ما يصرّ عليه الرئيس اللبناني، إذ تُعقد جلسات أيام 22 و23 و24 حزيران الحالي، وسيكون الاجتماع الأول عسكرياً - دبلوماسياً، فيما تُخصص جلسات اليوم الثاني للمباحثات العسكرية فقط، أما جلسات اليوم الثالث فستكون دبلوماسية فقط، حسبما تقول مصادر وزارية لبنانية.غير أن كل الإجراءات والمبادرات اصطدمت حتى الآن بـ«تعنّت» إسرائيلي، وتمسك «حزب الله» بالقتال. فمن جهة إسرائيل لم تقدم خلال الجلسات الماضية أي أجوبة عن المطالب اللبنانية، لدرجة أنه في الجلسة الأخيرة هدد سفير لبنان بمغادرة الجلسة، قبل أن يتدخل الأميركي ماركو روبيو، وهو ما أعلنته الرئاسة اللبنانية في الأسبوع الماضي.وتقول المصادر إن الجانب الإسرائيلي «متعنّت، ولم يقدم ما يدفع التفاوض إلى الأمام»، في إشارة إلى إصراره على ربط أي خطوة، مثل وقف إطلاق النار أو تطبيق المنطقة النموذجية، بنزع سلاح «حزب الله» بشكل مسبق.أما من جهة «حزب الله»، فإنه أبلغ الوسطاء بأنه لن يقدم أي أجوبة قبل وقف إطلاق نار شامل وكامل على الأراضي اللبنانية، في وقت أوقف التواصل مع الرئيسوبين الموقفين المتصادمين، دعم الموقف الأميركي لبنان لجهة تحييد وضاحيتها الجنوبية عن القصف، لكنه «لم يمارس ضغوطاً كبيرة في ملف وقف النار في الجنوب»، وتقول المصادر إن الجانب الإسرائيلي «لديه ما يكفي من حرية الحركة في الجنوب لمواصلة القصف والقتال»، في واقع بدا أن هناك مناطق مخصصة للقتال، أي الجنوب، وأخرى محيّدة عنه.