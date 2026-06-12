السعودية تدعم خروج لبنان من "محور إيران"

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كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يكن قرار المملكة العربية برفع الحظر عن المنتجات والبضائع ،والسماح بدخولها الى السوق السعودية من دون سبب او مبررات،بل أتى جراء جملة عوامل ومتغيرات، مهدت الطريق لاتخاذ هذا القرار الذي يؤشر الى مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية السعودية، تعيدها إلى سابق عهدها..من المعلوم أن مسببات إتخاذ قرار الحظر ، كان بفعل قيام ما يُسمَّى بحلف وبشار الاسد نهاية العام ٢٠١٠، بضم قسراً إلى الحلف المذكور،رغماً عن معظم مكوناته وبقوة وهيمنةالسلاح غير الشرعي لحزب الله،واستعماله كمنصة لترهيب واستعداء الدول العربية الشقيقة واستهداف أمن واستقرار الدول الخليجية على وجه الخصوص..ادى اندحار الحلف المذكور بعد تداعيات حرب المشاغلة واسناد غزّة، وسقوط نظام بشار الاسد، الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة الرئيس نواف سلام، رغماً عن ارادة وقرار قوة ايران السياسية بلبنان، وقيام سلطة جديدة، قلصت تسلط سلاح على القرار السياسي والامني للدولة، وساهمت الإجراءات والتدابير السياسية والامنية ، لاسيما منها حصر السلاح بيد الدولة وحدها، ومكافحة صناعة المخدرات وتصديرها،الى إعادة الثقة المفقودة، داخلياً وخارجياً، واسقطت كل أسباب وموانع البروده التي تخللت علاقات لبنان مع اشقائه العرب.يشكل القرارالسعودي الجديد في هذا الوقت بالذات خطوة مهمة لدعم الدولة في مساعيها للتعافي الاقتصادي ومواجهة تداعيات الحرب الدائرة جنوباً، والوقوف معها في السياسة التي تتبعها لتحرير القرار اللبناني من محاولات ايران وحزب الله، لاعادة الهيمنة الايرانية من جديد على لبنان، إن كان من خلال محاولة ربط ملف لبنان ،بمسار المفاوضات الاميركية الايرانية، او من خلال الايعاز لحزب الله بتخريب جهود وقف اطلاق النار، واعطاء المبرارات لإسرائيل، للاستمرار في توسيع احتلالها للأراضي اللبنانية جنوباً ،وهو ما حصل منذ حرب إسناد مطلع شهر اذار الماضي والاهم دعم الموقف اللبناني،في المفاوضات المباشرة مع ،ولاسيما مع ، والتي لم تمارس الضغوط الفعلية اللازمة على حليفتها إسرائيل،للتوصل إلى ترتيبات او اتفاق محدد ،يوقف توسع الاحتلال ويؤدي الى الانسحاب من لبنان. كما يساعد القرار أيضا الى تشجيع باقي الدول العربية الشقيقة والصديقة، السلطة الجديدة في لبنان لدعم جهوده بإنهاء هيمنة النظام الايراني، واعادته الى عمقه العربي وعلاقاته الطبيعية مع الدول العربية الشقيقة والصديقة..