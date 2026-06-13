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لبنان

التصعيد الاسرائيلي مستمر جنوباً.. غارات مكثّفة واستهدافات

Lebanon 24
13-06-2026 | 04:06
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التصعيد الاسرائيلي مستمر جنوباً.. غارات مكثّفة واستهدافات
التصعيد الاسرائيلي مستمر جنوباً.. غارات مكثّفة واستهدافات photos 0
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شن الطيران الاسرائيلي غارة على الريحان وغارة على سيارة في كفرحونة وغارتين على المحمودية وغارة على عرمتي وغارة على سجد وغارات على جبل الرفيع - مرتفعات إقليم التفاح .
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وصباحا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على كفردونين والكفور وكفررمان  ومعركة في قضاء صور حيث سقط قتيل قرب جبانة البلدة والخيام.، فيما سجل قصف مدفعي على صريفا  وأطرافها والنبطية وحي الطويري قرب قلاويه  والقطراني . 

فيما استهدفت مسيرةموظفًا في شركة الكهرباء (جزين) في بلدته الريحان قرب منزله أثناء ري المزروعات مما ادى الى اصابته و نقله الى المستشفى

كما تقدّمت قوّةٌ إسرائيليّةٌ ليلاً نحو كفررمان ومحور الجرمق–العيشية الذي يصل إلى إقليم التفاح، فيما فُتِحَ طريق دير الزهراني بعد تعرّضه ليلاً لغارةٍ إسرائيليةٍ أدّت إلى قطعه.

وعملت بلدية طورا، بالتعاون مع شعبة طورا في حركة "أمل" والدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية، على تنظيف وفتح الطريق مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في شارع شهداء بلدة طورا (العين) ،حيث تم رفع الركام و إزالة العوائق. 

وتوجهت البلدية بالشكر لكل الجهات والمتطوعين "الذين ساهموا في هذه الأعمال"، مؤكدين الوقوف الدائم إلى جانب أهلنا في مواجهة الاعتداءات والظروف الصعبة.

فجراليوم، أقدمت القوات الاسرائيلية على نسف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل.

أما ليل أمس فنفذ الطيران الحربي، 3 غارات على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية ما ادى الى سقوط شهيدين.
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