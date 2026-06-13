تكتّم على البنود الحساسة

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كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن جانباً من الغموض الذي لا يزال يحيط بالتفاهم الجاري بين وطهران قد يكون مرتبطاً بحسابات سياسية تتجاوز مضمون الاتفاق نفسه. وبحسب هذه المصادر، فإن تأجيل بعض البنود أو إبقاءها خارج التداول الإعلامي قد يندرج في إطار مراعاة اعتبارات داخلية أميركية مرتبطة بكيفية تسويق التفاهم أمام الرأي العام.وأشارت المصادر إلى أن بعض الملفات الحساسة، ولا سيما تلك المرتبطة بالأصول المجمدة أو الترتيبات المتعلقة بمسارات تفاوضية لاحقة، قد لا تُطرح بصورة تفصيلية في المرحلة الحالية، رغم احتفاظها بموقع أساسي ضمن النقاشات الجارية بين الطرفين.ولفتت المصادر إلى أن التوتر الذي أبداه الرئيس الأميركي حيال بعض التسريبات الصادرة من الجانب عزز الاعتقاد بأن هناك تبايناً بين ما يجري تداوله في الكواليس وبين الصورة التي تسعى بعض الجهات إلى تقديمها للرأي العام، ما يفسر استمرار التكتم على عدد من التفاصيل المرتبطة بالتفاهم المرتقب.