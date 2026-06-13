استعدوا لأول موجة حارة.. والأب خنيصر يكشف كيف سيكون صيف لبنان 2026

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تمر بطقس ربيعي منذ بدء فصل فصل الربيع، واعتبر الكثيرون ان تأخر الموجات الحارة حتى اليوم، هو امر غير طبيعي، الاّ ان العكس هو الصحيح، ففي السنوات الأربعة الأخيرة كان المنخفض الهندي الموسمي يخترق شبه العربية في النصف الثاني من شهر ايار وتبدأ التيارات المدارية الحارة تتمدد نحو والاردن وسوريا وفلسطين مع تدني قيم الضغط للمنخفض الهندي الحار لتلامس 996hpa.أضاف خنيصر: "هذا العام ومع تأخّر دخول المنخفض الهندي نحو دول الخليج، بقيت التيارات الغربية الباردة والمعتدلة تعبر شمال مصر وقبرص وتركيا وسوريا ولبنان، الأمر الذي اعطى شعوراً بطقس معتدل وبارد نسبياً ليلا في الجبال والبقاع، لكن ما بعد الـ 15 هذا الشهر، سيتغيّر الوضع تماماً".وتابع: "بحسب نشاط الضغوط الجوية الكبرى التي تؤثّر على صيف الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وشمال افريقيا وحنوب وهما (المنخفض الهندي الحار ومنخفض البحر الأحمر)، سيتمدد المنخفض الهندي من شمال الهند وغرب ليغطي دول الخليج وصولا الى الرياض والكويت بقيم ضغط تصل الى 998hpa وذلك مع بداية الاسبوع المقبل، الامر الذي سيدفع بالكتل الحارة نحو المنطقة وتتخطى درجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل ال 33 درجة وقد تلامس في 35-36 وعلى الساحل 31-32درجة وعلى الجبال 28-31 درجة."وأشار إلى ان "لبنان شهد العام الماضي اقوى الموجات اللاهبة والأشد قساوة بين السابع والثامن عشر من شهر آب فكانت ايام قاسية على اهل المنطقة من لبنان وسوريا وفلسطين وقبرص وتركيا واليونان، بحيث اقتربت هذه البلدان من الخط الايزو الثالث لنواة المنخفض الهندي الحار فلامست درجات الحرارة 46-47 درجة بقاعاً و 44 جنوباً و41 على الجبال".ومن المنتظر، بحسب خنيصر، ان يشهد لبنان هذا الموسم صيفاً حاراً تخترقه موجات لاهبة كالعام الماضي بين الحين والآخر، بسبب نشاط المنخفض الهندي الذي سيطال وسط شبه الجزيرة العربية والكويت والعراق بين شهرَي تموز وآب فتتخطى درجات الحرارة 41 درجة.