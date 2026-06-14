تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

Lebanon 24
14-06-2026 | 07:11
A-
A+
كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
‏ توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيتشكل معها الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا في المناطق الجبلية والجنوبية فترة بعد الظهر، ترتفع درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا. يستقر الطقس مساء.
Advertisement


وجاء في النشرة الآتي:


 - الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة بحيث تبقى دون معدلاتها الموسمية ونشاط بسرعة الرياح، تعود درجات الحرارة فترتفع اعتبارا من غد الاثنين.


ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 21 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.



تحذير: من تشكل التيارات البحرية وارتفاع موج البحر يومي الأحد والاثنين.


- الطقس المتوقع في لبنان:


الأحد: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود خاصة على الجبال والداخل فتصبح دون معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح خاصة شمال وشرق البلاد فيرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.


الإثنين: غائم جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيتشكل معها الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا في المناطق الجبلية والجنوبية فترة بعد الظهر، ترتفع درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا. يستقر الطقس مساء.


الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح مساء جنوب البلاد.


الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحيث تلامس ال36 درجة في الداخل.
 
مواضيع ذات صلة
مناطق ستشهد أمطاراً... إليكم كيف سيكون طقس بداية الأسبوع
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 17:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس بداية حزيران.. هكذا سيكون
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 17:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سيكون طقس "الويك آند"؟
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 17:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الربيع يفرض سيطرته.. كيف سيكون طقس عطلة نهاية الأسبوع؟
lebanon 24
Lebanon24
14/06/2026 17:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الطيران المدني

إدارة الطيران

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

التيار

بيروت

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-14
Lebanon24
09:41 | 2026-06-14
Lebanon24
09:26 | 2026-06-14
Lebanon24
09:17 | 2026-06-14
Lebanon24
08:46 | 2026-06-14
Lebanon24
08:41 | 2026-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24