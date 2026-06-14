اجتياح بري واسع.. إسرائيل تدفع بعملياتها نحو الداخل اللبناني

نشر موقع "إرم نيوز" الاماراتي، تقريرًا تناول فيه التطورات الميدانية في الجنوب ومسار المفاوضات بين وتل أبيب.

ونقل التقرير عن مصدر لبناني مطّلع قوله إن القوات انتقلت من سياسة الضغط المحدود إلى ما وصفه بـ"الاجتياح البري"، مع توسّع العمليات باتجاه مناطق في الجنوب، بينها النبطية وصور، إضافة إلى مرتفعات علي الطاهر.

وأشار المصدر إلى أن الإنذارات اليومية باتت بمثابة تمهيد لتحركات أوسع قد تشمل مناطق إضافية في الجنوب.

وبحسب المصدر، فإن المفاوضات بين وإسرائيل ستستمر بمعزل عن أي تفاهم محتمل بين وإيران، في ظل مساعٍ لمنع طهران من الانفراد بالملف اللبناني عبر .

كما اعتبر أن التطورات الميدانية الجارية تعكس هذا المسار، وفق تعبيره.

ويرى مراقبون أن مسار التفاوض يبقى مرتبطًا بالتطورات العسكرية على الأرض أكثر من ارتباطه بالتفاهمات الإقليمية، في ظل حديث عن استمرار في تنفيذ أهدافها الميدانية حتى ما بعد نهر الأولي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن التحذيرات الإسرائيلية اليومية باتت نمطًا متكررًا، مع احتمال توسعها نحو مناطق جديدة تشمل أجزاء من الجنوب والبقاع .

وأضاف أن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة، مع حديث عن تقدم ميداني في بعض قرى قضاء صور، بينها مجدل زون، والتوجه نحو مرتفعات علي الطاهر.

وتابع أن اقتراب تفاهم بين وطهران يدفع الأخيرة إلى محاولة الحفاظ على نفوذها في الساحة عبر الورقة السياسية لـحزب الله، مستعيدًا نماذج تفاوض سابقة غير مباشرة.

كما أشار إلى أن الرئاسة اللبنانية، ممثلة بالرئيس جوزاف عون ورئاسة الحكومة برئاسة نواف سلام، متمسكتان بخيار استمرار التفاوض، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية لا تصل إلى مستوى التطبيع.

وبحسب المصدر، فإن ما تم تداوله في اللقاء الأخير بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي يقوم على ترتيبات ميدانية تشمل انتشار في نقاط محددة مقابل ترتيبات تتعلق بسلاح حزب الله، مع ترجيح تأجيل أي تطبيق فعلي إلى ما بعد حسم الوضع العسكري.

وختم بأن الحديث عن وقف إطلاق النار ما زال مبكرًا، مع استمرار التقدم الميداني باتجاه شمال نهر الزهراني وصولًا إلى نهر الأولي، ما يجعل مسار المفاوضات المقبلة غير محسوم النتائج.

(آرم نيوز)