تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيروت في دائرة الترقب ولا تواصل رسمياً مع عون.. العدوان الاسرائيلي يتمدد خارج "الخط الأصفر"

Lebanon 24
14-06-2026 | 22:26
A-
A+
بيروت في دائرة الترقب ولا تواصل رسمياً مع عون.. العدوان الاسرائيلي يتمدد خارج الخط الأصفر
بيروت في دائرة الترقب ولا تواصل رسمياً مع عون.. العدوان الاسرائيلي يتمدد خارج الخط الأصفر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت الجبهة الميدانية في لبنان أمس وقبله في الساعات الـ48 التي سبقت الموعد "الافتراضي" لإعلان توقيع مذكرة الاتفاق الأميركي الإيراني تصعيدا اسرائيليا واسعا، إذ انبرى العدو ميدانياً إلى قضم المزيد من المناطق الجنوبية، واخترقت خطوطاً بعيدة عن "الخط الأصفر" وبلغ تقدّمه تلة علي الطاهر، ولو لم يحتلها بالكامل بعد وإنما صارت النبطية تحت خط السيطرة النارية المباشرة.
Advertisement
كما عمدت العدو إلى تسجيل خطوة تصعيدية تحدّت فيها إيران إلى جانب ردّه على مسيّرات "حزب الله" التي اخترقت شمال إسرائيل، فكانت الغارة على الضاحية الجنوبية بعد ظهر أمس الضربة الاستباقية للإبقاء على معادلة الضاحية – شمال إسرائيل استهدافاً وليس تحييداً.
وكتبت" الشرق الاوسط": يطرح التمدد الإسرائيلي المستجد خارج «الخط الأصفر» الذي رسمته في جنوب لبنان، علامات استفهام حول أهداف تل أبيب من هذا التوسع: هل هو مرتبط بأهداف عسكرية محض أم يتعداها إلى أهداف سياسية؟ خصوصاً أنه يتم بالتزامن مع الإعلان عن توقيع اتفاق أميركي - إيراني يشمل وقف نار شاملاً في لبنان.
فالجيش الإسرائيلي أحرز، السبت، تقدماً جديداً على المحورين الغربي والشرقي، خارج «الخط الأصفر»، حيث تقدم باتجاه أطراف بلدة مجدل زون بعد أربعة أيام من تمهيد مدفعي وقصف جوي، فيما توغل في بلدة كفرتبنيت، ووصل إلى أطراف مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية المطلة على مدينة النبطية ومعظم القرى والبلدات المحيطة بها.
و«الخط الأصفر» هو تسمية أطلقها الجيش الإسرائيلي في ربيع 2026 على شريط داخل الأراضي اللبنانية الجنوبية يعتبره منطقة عسكرية أو عازلة، على غرار النموذج الذي استخدمه سابقاً في قطاع غزة. يمتد هذا الشريط بعمق يتراوح بين 4 و10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، ويشمل نحو 55 بلدة وقرية حدودية.

التصعيد الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية، وآخره استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، أثار تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تسعى إلى فرض وقائع ميدانية جديدة قبل أي تسوية محتملة.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الجمهورية جوزيف عون لم يتلقَّ أي إبلاغ رسمي أو تواصل مباشر يتعلق بالاتفاق المرتقب، وتحديداً حول شموله لبنان من عدمه.
وترجح المصادر أن تكون الاتصالات قد جرت عبر قنوات أخرى، وربما من خلال الجانب الإيراني مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إلا أنها تبدي تشككاً في إمكان إنجاز الاتفاق بالسرعة المتداولة، في ظل استمرار التباين في المواقف والتصريحات الصادرة عن واشنطن وطهران.
وتضع المصادر إطلاق المسيّرات من قبل «حزب الله»، ومن ثم الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية، في خانة الضغوط المتبادلة التي تقوم بها الأطراف المعنية، خصوصاً في ظل معلومات تتحدث عن تحفظات إسرائيلية على بعض بنود الاتفاق المتوقع، وكذا الحديث عن انقسام ومظاهرات في طهران رفضاً للاتفاق المرتقب، وتقول: «التهديدات المتبادلة التي أطلقتها طهران وتل أبيب بعد قصف الضاحية، والتي وصلت إلى حد الحديث عن إلغاء توقيع الاتفاق، خير دليل على هذا الأمر».
وتعتبر المصادر أن أي فرصة فعلية لإنهاء الحرب في لبنان تبقى مرتبطة بالتوصل إلى تفاهمات أمنية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وهو الملف الذي يُتوقع أن يتصدر الجولة الخامسة من المفاوضات المرتقبة أواخر الشهر الحالي.
كما تشير إلى أن نجاح هذه المساعي يبقى رهناً بقدرة واشنطن على ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية، في وقت تستخدم فيه تل أبيب التصعيد الميداني ورقة ضغط تفاوضية.
اما على الصعيد الميداني، فكتبت" الاخبار":
بعد يوم على إفشال المقاومة محاولاته للتقدم في محورَي مجدل زون وكفرتبنيت باتجاه مرتفعات علي الطاهر وإجباره على التراجع، قصف العدو الضاحية الجنوبية، بعد أقل من نصف ساعة على ادّعائه انفجار طائرة بدون طيار «في أراضي إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان».
ورغم أن المقاومة في لبنان لم تتبنَّ العملية، أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس أن قصف الضاحية جاء «رداً على إطلاق النار من جانب حزب الله باتجاه إسرائيل».
وكان لافتاً منذ الصباح أمس، كثافة الأخبار العبرية التي تتحدث عن دوي صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الشمالية. وقال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي إنه في أعقاب الإنذارات التي فُعّلت في عدة مناطق شمال البلاد، تم رصد سقوط صاروخ عبر من لبنان في منطقة نئوت مردخاي، كما سُجّل سقوط عدة صواريخ في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن إصابة جندي إسرائيلي في مرغليوت جراء انفجار طائرة بدون طيار، فيما تحدثت القناة 14 عن إصابة جنديين بجروح متوسطة وطفيفة في جنوب لبنان.
ونفّذت المقاومة، أمس، سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتموضعات وآليات وقوات إسرائيلية معادية في عدد من بلدات الجنوب اللبناني، بينها حولا، العديسة، القنطرة، يحمر الشقيف، مجدل زون، الناقورة، شمع، رشاف، الطيبة ومارون الراس، مستخدمةً المسيّرات الانقضاضية، محلّقات أبابيل، الصواريخ الثقيلة، الصليات الصاروخية، قذائف المدفعية وصواريخ أرض- جو. كما أعلنت التصدّي لعدد من المسيّرات الإسرائيلية في أجواء صيدا وإقليم التفاح وإجبارها على التراجع.
 
مواضيع ذات صلة
توسّع اسرائيلي خارج"الخط الأصفر" وحملة تدمير هائلة لتغطية التقدم في القطاع الشرقي
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوان الاسرائيلي يتخطّى "الخط الأصفر" والهدنة تتحوّل حرباً مفتوحة
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
العدو يحدد "منطقة حمراء"شمال "الخط الأصفر"في الجنوب.. تقارير اسرائيلية عن تهديدات على حياة عون
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
محاولات التوغلّ الإسرائيلي جنوبا تتخطى "الخط الأصفر" وحزب الله يستهدف قائد كتيبة جديد
lebanon 24
Lebanon24
15/06/2026 11:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نبيه برّي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-06-15
Lebanon24
04:33 | 2026-06-15
Lebanon24
04:30 | 2026-06-15
Lebanon24
04:14 | 2026-06-15
Lebanon24
04:05 | 2026-06-15
Lebanon24
04:00 | 2026-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24