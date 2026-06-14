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لبنان

ضرورة وطنية لمنع ضم جبل عامل

Lebanon 24
14-06-2026 | 22:55
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ضرورة وطنية لمنع ضم جبل عامل
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كتب داوود رمال في" نداء الوطن": تتزايد في الأوساط السياسية والفكرية اللبنانية الدعوات إلى إعادة إحياء "لقاء البريستول" بصيغة جديدة تتلاءم مع التحولات العميقة التي شهدها لبنان والمنطقة خلال العقدين الماضيين، على قاعدة أن الهدف المركزي اليوم لم يعد مواجهة الوصاية السورية كما كان الحال في مطلع الألفية، بل العمل على إنهاء الحروب المفتوحة على الأرض اللبنانية، ومنع انزلاق البلاد نحو كارثة وجودية قد تهدد وحدتها الجغرافية والسياسية. وإذا كان المسيحيون قد شكّلوا في تلك المرحلة رأس الحربة والواجهة السياسية والشعبية للقاء البريستول في مواجهة الاحتلال السوري، فإن المرحلة الراهنة تستدعي أن يكون المكوّن الشيعي هو الواجهة والمضمون معًا، ولا سيما في ما يتعلق بملفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية والعودة الكاملة إلى كنف الدولة ومؤسساتها الشرعية.
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وتنبع الحاجة الملحّة إلى هذا الإطار الوطني العابر للطوائف من المخاطر المتصاعدة التي تواجه الجنوب اللبناني وجبل عامل تحديدًا، في ظل التحولات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة. فالمشهد الإقليمي يشي بأن منطق الحروب المستمرة قد يفتح الباب أمام وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها لاحقًا، الأمر الذي يجعل من الضروري إطلاق مبادرة سياسية وشعبية واسعة تسعى إلى تفادي التدمير الكامل، وتمنع تكرار السيناريوهات المأساوية التي شهدتها مناطق أخرى في الإقليم. وتستند هذه المخاوف إلى واقع جيوسياسي جديد يتمثل في توسع مساحات الأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي نتيجة النزاعات والحروب المتلاحقة، ما يفرض على اللبنانيين استباق الأخطار قبل أن تتحول إلى حقائق ثابتة
ومن هذا المنطلق، تبدو الحاجة ملحّة لتشكيل مجموعة ضغط وطنية تتجاوز الأطر التقليدية، وتكون من خارج أحزاب السلطة، بحيث تضم شخصيات سياسية وفكرية وأكاديمية واجتماعية من مختلف الطوائف، على أن يكون للشيعة الدور القيادي فيها بحكم ارتباطهم المباشر بجغرافيا الجنوب وجبل عامل. فكما توحدت قوى سياسية متعددة في مرحلة سابقة تحت سقف هدف وطني جامع تمثل بإنهاء الاحتلال السوري في لبنان، فإن اللحظة الراهنة تتطلب توحيد الجهود حول هدف لا يقل أهمية، يتمثل في حماية جبل عامل ومنع تحوله إلى ساحة استنزاف دائمة أو إلى منطقة مفتوحة على احتمالات التغيير القسري للواقع القائم.
 
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