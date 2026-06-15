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لبنان

بالجرم المشهود.. مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

Lebanon 24
15-06-2026 | 02:45
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بالجرم المشهود.. مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهول بعمليات ترويج المخدِّرات في مناطق جبل لبنان.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته، وهو المدعو:

-ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)

بتاريخ 03- 06- 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة النبعة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع “سويت” لون أبيض تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة ومنزله الكائن في محلة النبعة، تم ضبط ما يلي:

/41/ طبة بلاستيكية بداخلها مواد مخدرة

/10/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا

/55/ كيسًا بداخله مادة حشيشة الكيف

قطعتين من مادة حشيشة الكيف

/1515/ حبة من مادة الكبتاغون

مبلغ مالي

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على ترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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