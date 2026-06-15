بالجرم المشهود.. مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

Advertisement

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي انه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط مجهول بعمليات ترويج المخدِّرات في مناطقوبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت الشعبة من تحديد هويته، وهو المدعو:-ع. ج. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)بتاريخ 03- 06- 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة النبعة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع “سويت” لون أبيض تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة ومنزله الكائن في محلة النبعة، تم ضبط ما يلي:/41/ طبة بلاستيكية بداخلها مواد مخدرة/10/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا/55/ كيسًا بداخله مادة حشيشة الكيفقطعتين من مادة حشيشة الكيف/1515/ حبة من مادة الكبتاغونمبلغ ماليبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على ترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق .أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.