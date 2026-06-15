يجب "التحدث مع حزب الله".. كلام من ترامب عن لبنان وإيران

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسعى لمعالجة الوضع في لبنان في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن واشنطن ستبحث سبل تسوية النزاع القائم عبر التواصل مع مختلف الأطراف المعنية.
وقال ترامب
إن بلاده تأمل في التوصل إلى حل للأزمة اللبنانية
، مشيراً إلى ضرورة إجراء محادثات مع "حزب الله
" وإسرائيل في إطار الجهود الرامية إلى "إصلاح الوضع" وإنهاء التوترات.
وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع إعلانه توقيع اتفاق مع إيران
، مؤكداً أن الاتفاق الجديد يختلف عن الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، والذي وصفه بأنه "سيئ".
وذكر الرئيس الأميركي أنّ مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران تمثل "وثيقة مهمة وقوية"، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية ستنشرها قريباً.
وشدد ترامب على أن الاتفاق يتضمن التزاماً واضحاً بعدم حصول إيران على
سلاح نووي، فيما يبقى رفع العقوبات
مرتبطاً بسلوك طهران خلال المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالملاحة البحرية، أكد ترامب أن مضيق هرمز سيُفتح بالكامل يوم الجمعة بعد استكمال عمليات نزع الألغام، معتبراً أن استئناف الحركة الطبيعية عبر الممر المائي الحيوي يشكل خطوة مهمة للاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشار ترامب إلى أن تراجع أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم يعكسان ارتياح الأسواق للتطورات الأخيرة، مجدداً التأكيد على رغبة بلاده في إقامة علاقات جيدة مع إيران، لكنه حذر من أن الفشل في تحقيق ذلك قد يؤدي إلى عودة المواجهة العسكرية، معرباً عن أمله في تجنب هذا السيناريو.