هذا ماذا يحضّره الوفد اللبناني لاجتماع واشنطن؟

Advertisement

كتبت بولا مراد في" الديار": يترقب الرسمي بكثير من الحذر انعكاسات الاتفاق الأميركي- الايراني عليه خاصة في ظل الغموض المحيط حتى الساعة ببنوده كما بعد خروج المسؤولين الاسرائيليين ليعلنوا عدم نيتهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص لبنان.وبحسب مصادر رسمية مطلعة، فإن ما زالت متمسكة بمبدأ «فصل المسارات»، رافضة ربط الملف اللبناني بأي ترتيبات أو تفاهمات إقليمية أخرى، ومصرة على التعامل مع الوضع في الجنوب انطلاقاً من المصالح والقرارات الدولية ذات الصلة، بعيداً عن أي مقايضات مرتبطة بملفات المنطقة.وتشير المصادر إلى أن تنتظر حتى الساعة اتضاح الصورة بشأن انعكاسات الاتفاق الأميركي - على الواقع الميداني اللبناني، خصوصاً في ظل المواقف التي تتحدث عن رفض التجاوب مع البند المتعلق بلبنان في الاتفاق، وتؤكد استمرار حرية عمل الجيش في مواجهة ما تعتبره تهديدات أمنية على الحدود الشمالية.وفي ضوء هذه المعطيات، يتجه الوفد اللبناني إلى وهو يدرك أن أي تفاهمات إقليمية لن تكون كافية ما لم تقترن بخطوات عملية على الأرض. لذلك سيجدد المسؤولون اللبنانيونمطالبتهم بممارسة ضغوط جدية على لوقف الخروقات والاعتداءات المتواصلة، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بصورة كاملة ودائمة.