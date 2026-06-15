تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مواكبة سعودية- قطرية للمسار اللبناني

Lebanon 24
15-06-2026 | 23:03
A-
A+
مواكبة سعودية- قطرية للمسار اللبناني
مواكبة سعودية- قطرية للمسار اللبناني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب عمر البردان في" اللواء": ما يهم لبنان من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، أن تلتزم جميع الأطراف، سيما إسرائيل بالبند المتعلق به في طيات هذه المذكرة، والذي يؤكد على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، ومنها لبنان . وإذا كان بيروت لم تطلع رسمياً بعد على مضمون مذكرة التفاهم، فإن ما صدر من مواقف إسرائيلية، يعكس بكثير من الوضوح النوايا العدوانية للاحتلال الذي لم يتردد في انتهاك مضمون هذه المذكرة.
Advertisement
ولا تخفي أوساط دبلوماسية عربية القول، إن الدعم الخليجي للبنان من خلال زيارات الموفد الملكي الأمير يزيد بن فرحان، إضافة إلى عدد من المسؤولين الخليجيين، إنما يعكس حرصاً من جانب "دول مجلس التعاون" على استقرار لبنان ووحدة أراضيه ومؤسساته، في إطار الحفاظ
على المظلة التي يؤمنها اتفاق الطائف، تزامناً مع وصول السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد الدوسري إلى بيروت، لمواكبة الحراك الخليجي والعربي الدائر في ما يتصل بالملف اللبناني، في سياق الجهود السعودية والخليجية لتأمين مظلة حماية لاتفاق الطائف، وتحصين الوحدة اللبنانية، لدرء المخاطر عن لبنان، في مواجهة الاستحقاقات الداهمة التي تنتظره، وما يمكن أن تتركه من انعكاسات على وضعه الداخلي، سيما ما يتصل بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، والتي تحظى بدعم سعودي وخليجي قوي، إضافة إلى الدعم العربي والدولي لإحلال السلام في المنطقة. وقد كان لافتاً على هذا الصعيد، الاجتماع الذي جمع في الرياض، الأمير يزيد بن فرحان، المسؤول عن الملف اللبناني في وزارة الخارجية السعودية، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبدالعزيز الخليفي، في إطار الجهود السعودية القطرية لمناقشة الأوضاع في لبنان.
 وكتب زياد عيناني في" اللواء": الرسالة الأهم والأبرز التي تحملها التحركات السعودية الأخيرة في عواصم القرار وفي بيروت، هي أن لبنان لم يعد ملفاً ثانوياً يمكن تأجيل النظر فيه إلى مراحل لاحقة. مع توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، جاء الموقف المشروط للرياض ليضع حدّاً حاسماً للمخاوف اللبنانية والعربية المشروعة من إمكانية إبرام صفقة كبرى بين الطرفين تتجاهل الجبهة اللبنانية، أو تترك ساحتها مفتوحة لتصفية الحسابات الدامية وتوجيه الرسائل العسكرية المتبادلة بين القوى الإقليمية. إن هذه الدينامية السعودية المتزايدة والملحّة بشأن لبنان تعبّر في جوهرها عن انتقال استراتيجي عميق في المقاربة السعودية؛ من مربع «إدارة الأزمات الموضعية» والتعامل مع النتائج، إلى مربع «صناعة الاستقرار الإقليمي المستدام» عبر معالجة الأسباب الجذرية للأزمات. فالرياض تنطلق من رؤية جيوسياسية ترى أن استقرار المشرق العربي هو كلٌّ لا يتجزأ، وتحديداً الساحة اللبنانية. من هنا، تحوّل الموقف السعودي إلى «كابح» دبلوماسي متين يمنع الاستفراد بلبنان، ويضمن أن يحصد هذا البلد ثمار التهدئة الإقليمية مباشرة عبر وقف فوري لآلة الحرب، والالتزام المطلق بالشرعية الدولية التي تمهد الطريق لتطبيق القرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701.  
 
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل: استئناف الصادرات إلى السعودية بارقة أمل في مسار التعافي اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 07:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان في بيروت دعماً للتهدئة ومواكبة سعودية وفرنسية لاتفاق واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 07:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام التقى قائد الجيش وعقد لقاء خُصّص لمواكبة استئناف الصادرات إلى السعودية
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 07:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع أمني برئاسة سلام لمواكبة استئناف التصدير إلى السعودية
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 07:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

اللبنانية

السعودية

إسرائيل

واشنطن

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:07 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:34 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:10 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2026-06-15
Lebanon24
22:07 | 2026-06-15
Lebanon24
22:08 | 2026-06-15
Lebanon24
22:34 | 2026-06-15
Lebanon24
23:10 | 2026-06-15
Lebanon24
23:10 | 2026-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24