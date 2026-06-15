تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مسار لبنان السلمي مهدد والحرب مستمرة

Lebanon 24
15-06-2026 | 23:09
A-
A+
مسار لبنان السلمي مهدد والحرب مستمرة
مسار لبنان السلمي مهدد والحرب مستمرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": المشهد اللبناني لا يعكس أبداً أجواء التفاؤل الإقليمي. وما تفعله إسرائيل وتعلنه صراحة يؤشر إلى أن «فك الارتباط» بين المسارين الإيراني واللبناني بات واقعاً، وأن التفاهمات الكبرى لن تبدّل شيئاً في الواقع العسكري جنوباً.
Advertisement
أولى مؤشرات الاستفراد تجلّت في الإرباك الذي ساد المقار الرسمية في بيروت طوال الليلة التي جرى فيها إعلان التفاهم. وتبيّن أن لبنان الرسمي لم يكن على علم بأي من تفاصيل الاتفاق الأميركي - الإيراني، وأن بيروت لم تتبلّغ أي شروط أو بنود واضحة سيتضمّنها بل إنها لم تعرف
شيئاً عن موعد ولادة التفاهم، وتلقّت عبر وسائل الإعلام خبر إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عن بعض تلك البنود، مع تلميح إلى أن وقف النار يشمل لبنان. لكن كيف؟ وما الضامن؟ وبأي شروط وظروف ومرتكزات؟
هذا الغياب للتنسيق المسبق مع الدولة اللبنانية يثبت أن الحراك الدبلوماسي في واشنطن، وعلى رغم من الجهود التي يبذلها السفير الأميركي ميشال عيسى بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لا يزال يتحرّك في كواليس إقليمية أوسع تتجاوز الإرادة اللبنانية، ما يترك بيروت أمام هواجس حقيقية حول طبيعة الترتيبات الأمنية المقرّرة، والتي ستُناقش في جولة المفاوضات في 22 من حزيران الجاري.
وبناءً على المعطيات المتصلبة، وفي ضوء استمرار العمليات، خصوصاً على محاور كفرتبنيت وتلة علي الطاهر ومحيط النبطية وصور، يتضح أن السيناريو الآتي على لبنان قد يكون الأشد قسوة. فبينما يسير الاتفاق الأميركي - الإيراني في مساراته الدبلوماسية الطويلة والممتدة عبر فترات اختبار الآليات (60 يوماً)، تستغل إسرائيل هذا الهامش الزمني لفرض واقع جيو-عسكري لا يمكن التراجع عنه.
وكتبت سابين عويس  في"النهار":يعيش لبنان مرحلة عصيبة على وقع استمرار المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" جنوباً، فيما جاءت الضربة الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت لتهز الأخبار السارة الآتية من إسلام آباد.
جل ما تبلور في شكل عام عن بند لبنان في اتفاق إسلام آباد، يكمن في وقف النار، وليس هناك أي إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي،
السيناريو الذي تفرضه إسرائيل بقوة النار يتمثل في فرضيته الأسوأ بعدم الامتثال أو التزام أي بنود واعتبار تل أبيب نفسها في حل منه، بحيث تستمر في أعمالها العدائية، وهو ما سيهدد مفاوضات واشنطن. وهذا السيناريو سيشكل فرصة للحزب ومحوره للضغط على الدولة اللبنانية من أجل الانسحاب من المفاوضات ووقفها. أما السيناريو الآخر الذي لا يقل سوءاً فيكمن ربما في استغلال إسرائيل الوقت المتاح أمامها قبل يوم الجمعة، موعد احتفالية التوقيع النهائي، لإنجاز ما يمكن إنجازه عبر استكمال السيطرة على بعض المواقع الإستراتيجية بالنسبة إليها، والتي تتيح لها فرض شروطها في شكل أكبر.
في كلا الحالين، سيكون لبنان بجنوبه وضاحية عاصمته الجنوبية في الأيام القليلة المقبلة، مسرحاً ساخناً جداً لاختبار مدى جدية الاتفاق الإيراني - الأميركي وقدرته على الصمود في ظل الغموض المحيط ببنوده.

وكتب إسكندر خشاشو في" النهار": عاد في الآونة الأخيرة الحديث عن "احتواء" سلاح "حزب الله"، وهو مصطلح يبدو أقل حدة من عبارة "نزع السلاح" أو "تسليمه".
في المفهوم السياسي، لا يعني الاحتواء بالضرورة مصادرة السلاح أو تفكيك البنية العسكرية للحزب فوراً، بل إدخال هذا السلاح ضمن منظومة الدولة وقرارها. بمعنى آخر، يصبح السلاح موجوداً لكنه مجمّد الاستخدام وخاضعاً لسلطة الدولة، فيما تنتقل مهمة الدفاع والأمن تدريجياً إلى الجيش اللبناني والمؤسسات الشرعية.
هذه المقاربة ليست جديدة بالكامل. فخلال السنوات الماضية، طُرحت أكثر من فكرة عربية ودولية تقوم على الانتقال التدريجي من واقع السلاح الحالي إلى واقع تكون فيه الدولة المرجعية الوحيدة للقرار العسكري، من دون الذهاب إلى صدام داخلي أو فرض وقائع بالقوة.
السؤال الأهم: هل يناسب هذا الخيار "حزب الله"؟
من الصعب تصور قبول الحزب بتسليم كامل وفوري لسلاحه في الظروف الحالية، أما فكرة الاحتواء أو التجميد، فقد تبدو أقل حساسية إذا جاءت ضمن تسوية شاملة.
الواقع أن نجاح أي صيغة من هذا النوع يبقى مرتبطاً بعوامل عدة، أبرزها:
قدرة الجيش اللبناني على تولي كامل المسؤوليات الأمنية والدفاعية.
وجود توافق سياسي داخلي واسع. معالجة هواجس الحزب المتعلقة بالصراع مع إسرائيل ومستقبل التوازنات الإقليمية. والسؤال الذي سيحسم مصير هذه المقاربة ليس ما إذا كانت قابلة للتطبيق نظرياً، بل ما إذا كانت الظروف السياسية والإقليمية قد نضجت بما يكفي لتحويلها من فكرة متداولة في الكواليس إلى مسار عملي يبدأ تنفيذه على الأرض.
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: مستمرون بالعمل بقوة في لبنان ضد كل تهديد حتى تحقيق أهداف الحرب
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 07:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات محكومة بالمسار الأمني لاتفاق يُنهي الحرب في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 07:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل غير جدية في مسار المفاوضات و"حزب الله" يهدد بالتحلل من اتفاق وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 07:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان تضررت جراء الحرب المستمرة
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 07:41:42 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وسائل الإعلام

اللبناني على

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:07 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:34 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:10 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2026-06-15
Lebanon24
22:07 | 2026-06-15
Lebanon24
22:08 | 2026-06-15
Lebanon24
22:34 | 2026-06-15
Lebanon24
23:10 | 2026-06-15
Lebanon24
23:10 | 2026-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24