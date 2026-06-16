عراقجي يتجاوز السرايا... هل من رسالة سياسية إلى نواف سلام؟

Advertisement

لفتت أوساط سياسية متابعة إلى أن عباس عراقجي حرص خلال اتصالاته المرتبطة بالتطورات الإقليمية الأخيرة على التواصل مع كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ، في حين غاب اسم رئيس الحكومة نواف سلام عن هذه الاتصالات، ما أثار تساؤلات سياسية حول خلفيات هذا الاستثناء ودلالاته.وتعتبر الأوساط عبر " " أن تجاهل السرايا الحكومية لا يمكن فصله عن التباعد الواضح الذي طبع العلاقة بين حكومة سلام وطهران خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد المواقف التي شدد فيها رئيس الحكومة على أولوية الدولة ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية اللبنانية.وبحسب القراءة السياسية نفسها، فإن التواصل الإيراني المباشر مع وعين التينة يعكس تمسك طهران بالقنوات التي تعتبرها أكثر تأثيراً في الملفات المرتبطة بالوضع الأمني والسياسي الداخلي، فيما يحمل تغييب سلام رسالة غير مباشرة تعكس عدم ارتياح إيراني إلى توجهات الحكومة الحالية وخطابها، ولا سيما في الملفات المرتبطة بسلاح " " والعلاقة مع .وتذهب مصادر متابعة إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن الاستثناء ليس بروتوكولياً بقدر ما هو سياسي، ويؤشر إلى استمرار البرودة في العلاقة بين طهران والسرايا ، في وقت تشهد المنطقة تطورات متسارعة تفرض إعادة رسم خطوط التواصل والنفوذ داخل الساحة اللبنانية. ويبقى السؤال المطروح: هل أرادت توجيه رسالة اعتراض إلى نواف سلام، أم أنها تعمدت التأكيد بأن قنواتها اللبنانية التقليدية لا تزال تمر عبر بعبدا وعين التينة؟