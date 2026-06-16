تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الأشغال: شركة مطار بيروت تفصل الرقابة عن التشغيل منعاً لتداخل المصالح

Lebanon 24
16-06-2026 | 10:39
A-
A+
وزارة الأشغال: شركة مطار بيروت تفصل الرقابة عن التشغيل منعاً لتداخل المصالح
وزارة الأشغال: شركة مطار بيروت تفصل الرقابة عن التشغيل منعاً لتداخل المصالح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل بياناً توضيحياً رداً على ما أثير في بعض التصريحات الإعلامية حول قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي لإدارة وتشغيل واستثمار مطار رفيق الحريري الدولي.
Advertisement

وأكدت الوزارة في بيانها أن قرار الحكومة بتأسيس الشركة يأتي تنفيذاً مباشراً لأحكام قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481 الصادر عام 2002، وتحديداً المادتين 14 و15 منه، مشددة على أن اختيار الاسم والآلية يمثلان تطبيقاً كاملاً للشرعية القانونية وسيادة النص.

وأوضحت الوزارة أن فلسفة القانون تقوم على الفصل التام والواضح بين شؤون التنظيم والرقابة والإشراف التي تناط بـ"الهيئة العامة للطيران المدني"، وبين شؤون الاستثمار والتشغيل والتجهيز التي أسندت حصرياً للشركة الجديدة، مؤكدة أن هذا الفصل يمنع تداخل المصالح ويشكل جوهر الإصلاح التنافسي للقطاع أسوة بالدول المتقدمة دون أن يمس بصلاحيات الهيئة الرقابية.

كما فند البيان المزاعم المتداولة حول "تفخيخ" النظام الأساسي للشركة، موضحاً أن المادة 7 تنص صراحة على أن أسهم الشركة بكاملها هي ملك للدولة اللبنانية، مع إجازة بيعها كلياً أو جزئياً أو طرح نسبة منها للجمهور عبر بورصة بيروت وفقاً لأحكام وقواعد قانون الخصخصة رقم 228 وبموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء.

وختمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن الخطوة تهدف إلى تطوير إدارة المطار وتعزيز قدراته التشغيلية والاستثمارية مع الحفاظ المطلق على الملكية العامة، داعية إلى أن يستند أي نقاش في هذا الملف إلى النصوص القانونية النافذة بصورة متكاملة وبعيداً عن التفسيرات المجتزأة أو الالتباس.
مواضيع ذات صلة
وزير الأشغال: إعادة تشغيل مطار القليعات خطوة اقتصادية وتنموية
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الدفاع والأشغال يبحثان خطط إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة لوزيري الأشغال والسياحة في مطار بيروت للاطلاع على الإجراءات الأمنية
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال تعيد تشغيل طريق رئيسية في منطقة جنوبية
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

العامة للطيران المدني

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

المكتب الإعلامي

مجلس الوزراء

رفيق الحريري

مطار رفيق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:40 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:32 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-16
Lebanon24
10:55 | 2026-06-16
Lebanon24
10:42 | 2026-06-16
Lebanon24
10:40 | 2026-06-16
Lebanon24
10:32 | 2026-06-16
Lebanon24
10:13 | 2026-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24