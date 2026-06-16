يشمل لبنان.. إليكم بالتفاصيل بنود الاتفاق الأميركي الإيراني

وبحسب المعلومات، تلتزم الولايات المتحدة وإيران وحلفاؤهما بوقف الأعمال العدائية، بما في ذلك في ، فيما تؤكد طهران مجدداً التزامها بعدم السعي لامتلاك أو تطوير سلاح نووي.

تجدون أدناه البنود بشكل مفصّل:

1-تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب حلفائهما المشاركين في الحرب الحالية، عند توقيع مذكرة التفاهم هذه، وقفًا فوريًا ودائمًا للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهدان بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد بعضهما البعض من الآن فصاعدًا، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الطرف الآخر. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة وسائر المواد الأخرى.2-تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.3-تتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة أقصاها 60 يومًا، قابلة للتمديد بموافقة متبادلة.4-فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري وتمنع أي تدخل أو عرقلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعيد حركة الملاحة إلى طاقتها الكاملة خلال مدة أقصاها 30 يومًا، على أن يكون حجم حركة السفن متناسبًا مع مستويات ما قبل الحرب بالنسبة لإيران. كما تتعهد الولايات المتحدة بسحب قواتها من المناطق المحيطة خلال 30 يومًا من إبرام الاتفاق النهائي.5-فور توقيع مذكرة التفاهم، تتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوات فورية لضمان استئناف حركة السفن التجارية بين الخليج العربي وبحر عُمان وبالعكس خلال 30 يومًا إلى مستويات ما قبل الحرب، مع الأخذ في الاعتبار إزالة العوائق التقنية وإزالة الألغام من قبل إيران.6-تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع خطة شاملة متفق عليها من الطرفين لإعادة تأهيل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها اقتصاديًا، مع ضمان تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. وسيتم وضع آلية تنفيذ هذه الخطة، كجزء من الاتفاق النهائي، خلال 60 يومًا.7-تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة حاليًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه ضمن الاتفاق النهائي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأولية والثانوية.8-تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدًا. كما اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على أن مصير المواد المخصبة وسائر النووية الأخرى المتفق عليها، بما في ذلك الاحتياجات النووية الإيرانية، سيُعالج بصورة كافية ضمن الاتفاق النهائي، الذي سيؤكد أحكام هذه المادة.9-اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على الحفاظ على الوضع القائم إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي؛ بحيث تحافظ الوضع الراهن في برنامجها النووي، وتمتنع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة أو تعزيز قواتها في المنطقة.10-تتعهد الولايات المتحدة بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، وحتى تاريخ رفع العقوبات، ستصدر وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والنقل وما شابه ذلك.11-تتعهد الولايات المتحدة، في ضوء التقدم المحرز في المفاوضات نحو اتفاق نهائي، بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة أو المقيدة وجعلها متاحة بالكامل. وستُستخدم هذه الأموال، سواء كانت مودعة في الحسابات الرئيسية أو محولة، لأي مدفوعات يحددها البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أن تكون متاحة للاستخدام الكامل. كما تتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع التصاريح والتراخيص اللازمة لهذا الغرض.12-تتفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة على إنشاء آلية تنفيذ للإشراف على التطبيق الناجح للاتفاق النهائي وضمان الالتزام به مستقبلًا.13-بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، وعند تلقي ضمانات بشأن بدء تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11 منها، واستمرار تنفيذ هذه الخطوات، تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة في مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي تقتصر على المواد المتبقية.14-يُعتمد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.وحسب نص الاتفاق الذي نشرته الـArabiya English ذكر لبنان مرة واحدة في البند الاول: "تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب حلفائهما المشاركين في الحرب الحالية، عند توقيع مذكرة التفاهم هذه، وقفًا فوريًا ودائمًا للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهدان بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد بعضهما البعض من الآن فصاعدًا، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الطرف الآخر. وسيؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذه المادة وسائر المواد الأخرى.