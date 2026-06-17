الاشتباك السياسي مؤجل وتصعيد خطابي مرتقب

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تتوقع أوساط سياسية أن يشهد خطاب " " في المرحلة المقبلة تصعيداً ملحوظاً على المستوى الداخلي، في ظل تبدّل الأولويات السياسية في البلاد وتزايد الضغوط المحيطة بالمشهد العام.ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه جزء من إعادة تموضع سياسي يهدف إلى مواكبة والمحلية.وتعتبر أوساط سياسية أن الاشتباك السياسي الداخلي الذي يُتوقع أن يلي الحرب لن يحصل في المدى القريب، خلافاً لما يتم تداوله حول اقتراب فتح الملفات الخلافية الكبرى دفعة واحدة.وترى هذه الأوساط أن الأولوية لا تزال مرتبطة باستكمال المسار الميداني والسياسي للحرب، ولا سيما أن الانسحاب لم يبدأ بعد بشكل فعلي أو نهائي.وبحسب هذه القراءة، فإن أي كباش داخلي أو إعادة تموضع سياسية واسعة ستبقى مؤجلة إلى ما بعد إقفال ملف الحرب بالكامل وتثبيت المرحلة التالية، وعندها فقط ستبدأ بإعادة رسم التوازنات وفتح حول العناوين الخلافية المؤجلة.