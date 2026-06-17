يزبك: نقول للدولة نفذي قراراتك وتابعي مفاوضاتك

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قال النائب غياث يزبك في بيان له اليوم حول "التفاهم - الايراني": "غريب أمر الممانعين، لم يتعلموا من امثولات دعم السنوار ولم يتربوا من حرب الانتقام للخامنئي الأب، ولم تخدش ضمائرهم مشاهد الدمار الشامل ولا القرى والمدن التي افرغوها من اهلها وقتلوا شبابها ونساءها واطفالها، ولم تدمع عيونهم لآلاف القتلى والمعوقين"..وتابع: "ها هم يعودون من هزيمتهم منتصرين، ومنذ اعلِن عن مذكرة التفاهم بين الشيطان الاكبر وغراب البَين، ما انفكوا يوزعون الغنائم. لهذا الوفي، كي يحضّر نفسه لرئاسة الجمهورية ولذاك الطيِّع كي يجهز نفسه لرئاسة الحكومة، وللحكومة الحالية كي ترحل مع ما تحتويه من "اوساخ" متناسين بأنهم ممثلون فيها، ولرئيس الجمهورية ان ينسحب من المفاوضات قبل ان يستقيل، وللسياديين ان يتحسسوا رؤوسهم ويوضبوا حقائبهم استعداداً لدخول السجون".وقال:"يتوِّج الممانعون هذا التفلت الكلامي بالتبشير بأن" صار رسمياً وبكلّيته ولاية تزهو بخرائبها بين دول الشرق الممانعة، من بلاد الحوثيين الى الصومال وصولاً الى كوريا الشمالية".وتابع:"لا يا اخوان برِّدوا رؤوسكم الحامية، ففي لبنان اكثرية شعبية عارمة ومتنوعة تقف وراء دولة ستفرض سيادتها على ارضها ومواطنيها، وفي مفهوم اللبنانيين اللغوي والقانوني، العمالة للخارج عمالةٌ مدانة، والهزيمة هزيمة وليست انتصاراً، والعودة الى الدولة ليست خياراً بل واجب مستحق، ولا عودة مطلقاً الى السابع من تشرين وكأن جريمة الخروج على الدولة وجر شعب الى المهالك والموت والدمار امران لم يحصلا".وختم: "اما للدولة فنقول نفذي قراراتك السيادية وتابعي مفاوضاتك ولا ترهبك الألسن المرتخية ولا الخلط المرتجل بين الاميركي والفارسي، فاللبنانيون معك والحق معك ومَن شعبه معه والحق معه فمن عليه".