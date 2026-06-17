تشدد اميركي في شروط دعم الجيش

كتبت امل شكوني في" نداء الوطن": يُقرأ مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي قدّمه رئيس لجنة القوات المسلحة روجر ويكر إلى مجلس الشيوخ في 15 حزيران، بوصفه وثيقة تكشف كيفية إعادة ترتيب أولويات الأمن الأميركي في المشرق. وفي حالة لبنان
، تشير المصادر الأميركية إلى وضوح الرسالة: لم يعد ملف "حزب الله
" يُعامل أساسًا كامتداد تقليدي للمساومة مع طهران، بل كاختبار مباشر لقدرة بيروت
على احتكار السلاح وفرض السيادة. ومن هذه الزاوية، يصبح لبنان حاضرًا في الحسابات الأميركية، ليس باعتباره المستفيد الطبيعي من أي تهدئة أميركية - إيرانية، بل باعتباره الساحة التي قد تُظهر حدود تلك التهدئة ومكامن هشاشتها.
فهنا تربط واشنطن المساعدة العسكرية بهدف محدد: منع "الحزب" وغيره من التنظيمات المصنفة إرهابية من استخدام الأراضي اللبنانية
لتهديد المصالح الأميركية والشركاء الإقليميين، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة الدولة على
الوصول في نهاية المطاف إلى نزع السلاح غير الشرعي. هذه ليست لهجة تقنية. إنها إعادة تعريف للمهمة نفسها.
والأهم أن هذا الدعم ليس مفتوحًا ولا غير مشروط. فالمقاربة الأميركية المقترحة تضع سقفًا ماليًا وتمنح الأولوية لوحدات مدقَّقة في أهليتها داخل الجيش، مع ربط الإفراج عن القسم الأكبر من التمويل بشروط سياسية وأمنية بالغة الحساسية. فالمنطق الذي يحكم هذه البنود يقول إن استمرار الدعم مشروط بإظهار الحكومة اللبنانية، قولا وفعلا، أنها لم تعد تتعامل مع البنية العسكرية للحزب كأمر واقع دائم أو كتفصيل داخلي مؤجل، بل كمعضلة سيادية ينبغي معالجتها عبر مؤسسات الدولة. بهذا المعنى، تتحول المساعدة من أداة دعم إلى أداة قياس: هل تريد الدولة فعلا تغيير قواعد اللعبة، وهل تملك القدرة السياسية والأمنية للشروع في ذلك؟
ولهذا السبب، لم تعد واشنطن تتحدث بلغة عامة عن "بسط سلطة الدولة" من دون مضمون تنفيذي. ما يبرز الآن هو تصور أكثر عملية يقوم على خطوات تدريجية يمكن التحقق منها: توسيع نطاق انتشار الجيش، تعزيز العمل الاستخباري، تجفيف مسارات التسليح، وتقديم إشارات ميدانية تثبت أن الدولة قادرة على دخول مناطق لطالما اعتُبرت خارج إرادتها الكاملة. في النهاية، ما يكشفه مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027 وموقع لبنان داخل مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية
هو أن واشنطن لا تعرض على بيروت تسوية جاهزة، بل معادلة قاسية: دعم مستمر، لكن بشروط. وتهدئة إقليمية، لكن من دون مظلة تحل تلقائيًا عقدة "حزب الله". ونافذة لإعادة بناء الدولة، لكن فقط إذا برهنت هذه الدولة أنها مستعدة لالتقاط الفرصة.
وكتبت رنا أبتر في" الشرق الاوسط": في خطوة تعكس تزايد الضغوط داخل الكونغرس في ملف نزع سلاح «حزب الله» اللبناني، أدرجت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بنداً جديداً في مشروع موازنة الدفاع للعام المقبل يربط المساعدة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني بإحراز تقدم ملموس في مواجهة الحزب ونزع سلاحه. ويأتي ذلك بعد مساعٍ قادها رئيس اللجنة السيناتور روجر ويكر ومشرعون آخرون طالبوا بربط الدعم الأميركي بخطوات عملية تثبت التزام
الجيش اللبناني بهذا الهدف. ويضع المشروع آلية لمساعدة الجيش اللبناني على
نزع سلاح «حزب الله»، مقابل شروط صارمة لاستمرار الدعم الأميركي. وفي تفاصيله، يُخوّل المشروع وزير الحرب الأميركي تقديم تدريب وتجهيزات ودعم لوجستي لوحدات من الجيش اللبناني خضعت لعمليات تدقيق ومراجعة أميركية، بهدف «منع (حزب الله) والقاعدة والإخوان المسلمين و(حماس) و(الجهاد الإسلامي) و(داعش) في العراق وسوريا وسائر المنظمات المصنفة إرهابية أميركياً من تنفيذ أي عمليات أو هجمات ضد المصالح الأميركية أو حلفائها»، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الجيش اللبناني على نزع سلاح «حزب الله» بالكامل. كما توفر الآلية الأولوية للقوات الخاصة لتدريب وتجهيز وحدات العمليات الخاصة في الجيش اللبناني والقوات المساندة المرتبطة بها على ألا يتخطى التمويل المخصص لهذا البرنامج الـ 36 مليون دولار.
ويضع البند شروطاً أساسية قبل صرف الأموال، إذ يمنع الإفراج عن أجزاء من التمويل قبل أن يؤكد وزير الحرب للكونغرس أن الحكومة اللبنانية أعلنت أن النشاط العسكري لـ«حزب الله» غير قانوني، وأن الجيش اللبناني يعمل وفق هدف نزع سلاح «حزب الله» بالكامل كما أنه يمنع إيران
من إيصال السلاح أو التمويل أو الإمدادات إلى «حزب الله» ويمنع الحزب من تهديد أو مهاجمة الدول المجاورة.
وضمن الشروط، شرط مخصص لأداء قائد الجيش اللبناني، إذ يشترط أن يؤكد وزير الحرب للكونغرس أن قائد الجيش ينفذ توجيهات الحكومة اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها ونزع سلاح «حزب الله».
ويلزم البند وزارة الحرب الأميركية بتقديم تقارير فصلية للكونغرس كل 90 يوماً ابتداءً من 31 آذار 2027 تقيِّم استعداد الجيش اللبناني وقدرته على مواجهة «حزب الله»، إضافة إلى تقييم أداء القوات الخاصة اللبنانية في هذه المهمة وتحديد النواقص في التدريب والتجهيز والخطط لمعالجتها. وعلى التقارير أن تتضمن كذلك عدد وأنواع الأسلحة التي صودرت من «حزب الله» خلال الربع السابق ومدى تأثير عمليات الجيش على إضعاف قدرات «حزب الله»، بالإضافة إلى مدى استمرار قدرة إيران على
دعم «حزب الله» وتقييم مستوى التهديد الذي يشكله «حزب الله» على إسرائيل
وسوريا. ويطلب البند من البنتاغون توفير تفاصيل حول عدد الجنود المشاركين في مهمة مواجهة «حزب الله» وعدد أفراد القوات الخاصة وتركيبتهم الطائفية، بالإضافة إلى تفاصيل التدريب والمعدات الأميركية المقدمة لهم. ويوجه البند وزير الحرب بتعليق الدعم العسكري الأميركي للجيش اللبناني في حال استنتج في تقاريره أن الجيش «يمتلك القدرة على مواجهة (حزب الله) لكنه لا يفعل ذلك»، أو أن «تحركاته ضد (حزب الله) لا تتناسب مع قدراته». يُذكر أن هذا البند لن يصبح ساري المفعول قبل إقرار موازنة الدفاع في مجلسي الشيوخ والنواب بصيغة موحدة وإرسالها إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس الأميركي عليها.