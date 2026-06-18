الحرارة إلى انخفاض.. إليكم حال الطقس في الايام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة أحيانا.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:طقس ربيعي مستقر ورطب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية، على أن نشهد ارتفاعا اضافيا بالحرارة في أغلب المناطق ، وذلك مع بداية فصل الصيف في الاسبوع المقبل .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:قليل الغيوم إجمالا، مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وارتفاعهاعلى الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا.الجمعة:قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة أحيانا.السبت:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع فوق الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية .الأحد:صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل و فوق الجبال.