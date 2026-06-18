بفيديو تحذيري.. أمن الدولة يكشف عن حملة اختراق وتجنيد تستهدف اللبنانيين

حذرت اللبنانيين من حملة اختراق وتجنيد تستهدفهم في الفضاء الرقمي.



ونشرت المديرية مقطع فيديو حذرت فيه من هذه الحملة المنظمة التي تستهدف المواطنين عبر تطبيق " " ومنصات التواصل الاجتماعي، داعيةً إلى توخي الحذر من هذه المحاولات السيبرانية المشبوهة.

لأمن الدولة تحذر :

حملة اختراق وتجنيد تستهدف اللبنانيين عبر واتس اب ومواقع التواصل.#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/NYTAdnpaxz — Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) June 18, 2026 Advertisement