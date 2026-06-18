بفيديو تحذيري.. أمن الدولة يكشف عن حملة اختراق وتجنيد تستهدف اللبنانيين

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المديرية العامة لأمن الدولة تحذر :
حملة اختراق وتجنيد تستهدف اللبنانيين عبر واتس اب ومواقع التواصل.#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/NYTAdnpaxz
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) June 18, 2026
المديرية العامة لأمن الدولة تحذر :
حملة اختراق وتجنيد تستهدف اللبنانيين عبر واتس اب ومواقع التواصل.#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/NYTAdnpaxz