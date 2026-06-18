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لبنان

عن "حزب الله".. ماذا قال نائب الرئيس الأميركي؟

Lebanon 24
18-06-2026 | 11:44
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عن حزب الله.. ماذا قال نائب الرئيس الأميركي؟
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قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إن واشنطن تتطلع في نهاية المطاف إلى أن تمارس الحكومة اللبنانية سلطتها في جنوب لبنان.

وأوضح فانس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى إحباطه من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بيروت، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي هجوم من حزب الله ضد إسرائيل "غير مقبول بغض النظر عن حجمه".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل ملاحقة شبكات تمويل حزب الله.

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وقال:" نتحدث مع الإسرائيليين باستمرار والرئيس ترامب  كان واضحا معهم وعلى إسرائيل احترام عملية السلام الجارية". 

وفي الشق المتعلق بإيران، قال فانس إن الفترة المخصصة للمفاوضات مع طهران، والبالغة 60 يومًا، قد بدأت رسميًا، مؤكدًا أن أي عوائد اقتصادية مرتبطة بمدى التزام إيران وتغيير سلوكها.

وأضاف أن "الطريقة الوحيدة التي سيحصل بها الإيرانيون على أموال هي التزامهم وتغيير سلوكهم".

كما أشار إلى أنه خلال الليلة الماضية لم تُسجل أي هجمات إيرانية على سفن، موضحًا أن أي اتفاق نهائي لن يسمح لإيران بامتلاك صواريخ تهدد العالم، مع السعي إلى تعزيز ما وصفه بـ"العقلانيين"داخل النظام الإيراني.

وبشأن مضيق هرمز، شدد فانس على أن المفاوضات النهائية ستحدد الترتيبات لما بعد فترة الـ60 يومًا، مؤكدًا ضرورة إبقاء المضيق خاليًا من أي رسوم، وضمان حرية الملاحة بالتعاون مع دول المنطقة ضمن أي اتفاق مستقبلي.

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