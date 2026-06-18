عن "حزب الله".. ماذا قال نائب الرئيس الأميركي؟

قال الأميركي جي دي فانس، إن تتطلع في نهاية المطاف إلى أن تمارس الحكومة سلطتها في جنوب .

وأوضح فانس أن الرئيس الأميركي أبدى إحباطه من الغارات التي استهدفت ، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي هجوم من ضد "غير مقبول بغض النظر عن حجمه".

وأشار إلى أن تواصل ملاحقة شبكات تمويل حزب الله.



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وقال:" نتحدث مع الإسرائيليين باستمرار والرئيس ترامب كان واضحا معهم وعلى إسرائيل احترام عملية السلام الجارية".

وفي الشق المتعلق بإيران، قال فانس إن الفترة المخصصة للمفاوضات مع طهران، والبالغة 60 يومًا، قد بدأت رسميًا، مؤكدًا أن أي عوائد اقتصادية مرتبطة بمدى وتغيير سلوكها.



وأضاف أن "الطريقة الوحيدة التي سيحصل بها الإيرانيون على أموال هي التزامهم وتغيير سلوكهم".

كما أشار إلى أنه خلال الليلة الماضية لم تُسجل أي هجمات إيرانية على سفن، موضحًا أن أي اتفاق نهائي لن يسمح لإيران بامتلاك صواريخ تهدد العالم، مع السعي إلى تعزيز ما وصفه بـ"العقلانيين"داخل النظام .

وبشأن مضيق هرمز، شدد فانس على أن المفاوضات النهائية ستحدد الترتيبات لما بعد فترة الـ60 يومًا، مؤكدًا ضرورة إبقاء المضيق خاليًا من أي رسوم، وضمان حرية الملاحة بالتعاون مع دول المنطقة ضمن أي اتفاق مستقبلي.