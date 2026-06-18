"جولة مفاوضات استثنائية" بين لبنان إسرائيل والعبرة تنفيذيّة

Advertisement

بحسب مرجع لبناني رسميّ مختصّ في متابعة المفاوضات من لبنان لم يحصل البتّ في أي اتفاق إعلان نوايا رسميّاً حتى الآن، كي يعتبر بمثابة إعلان نوايا رسميّ. وإذ حصلت متغيّرات على المستوى الإقليمي في الآونة الأخيرة، تنتظر الدولة ما يمكن أن يحصل من تطورات في المفاوضات اللبنانية التي ترعاها الأميركية مع تعويل لبنانيّ رسميّ على إبقاء واشنطن على حضّها للبدء التنفيذيّ لما يصدر عن جولات التفاوض المباشر اللبنانية الإسرائيلية.وفي المعطيات إنّ لبنان يستكمل استعداداته للجولة التفاوضية المقبلة بعد أيام في الولايات المتحدة الأميركية، وسيطرح من جديد أهمية الإنسحاب الإسرائيلي في موازاة استلام للأراضي وإعادة انتشاره فيها وتنفيذ حصر السلاح في محيطها، وهذا ما يعرف بالمناطق النموذجية أو المناطق التجريبية. لكن، إعادة التفاوض حول هذا الطرح لا تعني القدرة على البتّ السهل في تنفيذه على نحو واسع.ويتشاور الفريق الاستشاريّ الذي شكّله القصر اللبناني لمتابعة المفاوضات من لبنان مع جزء من الوفد اللبنانيّ المفاوض في هذه التفاصيل، التي سيطرحها لبنان الرسميّ في الجولة التفاوضية المقررة بعد أيام في الولايات المتحدة الأميركية. لكن، ترفض انسحاب جيشها من المنطقة المصنّفة عازلة وسواها، إذا لم ينزع سلاح " "، ما يخفّف من فحوى المطلب اللبناني الهادف لأن يتحقق انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.