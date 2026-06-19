المفتي حجازي يستهجن التدخل الإيراني في الشأن اللبناني

شجب مفتي الشيخ وفيق محمد " استمرار الاعتداءات المتكررة على "، مطالبا "العمل من أجل وقف آلة الحرب ، وانسحاب العدو من لبنان".

كما استنكر"لغة التخوين والتطاول من البعض المؤسسات الرسمية " ،معتبرا أن ذلك "لا يخدم الوطن ولا يوقف شلال الدماء التي تسقط كل يوم"،داعيا الجميع الى"العودة للدولة من اجل حماية ما تبقى من لبنان".

واستهجن المفتي حجازي" التدخل السافر في الشأن الداخلي اللبناني"، مطالبا ب"عقد عربية بشأن لبنان ووضع الأمور في نصابها"، كما طالب "بعدم زعزعة ثقة اللبنانين بوطنهم، بل العمل من أجل وحدته واستقراره "، ونوه ب"موقف في ملاحقة من يبث ثقافة الكراهية بين اللبنانيين".