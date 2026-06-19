تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المفتي حجازي يستهجن التدخل الإيراني في الشأن اللبناني

Lebanon 24
19-06-2026 | 06:41
A-
A+
المفتي حجازي يستهجن التدخل الإيراني في الشأن اللبناني
المفتي حجازي يستهجن التدخل الإيراني في الشأن اللبناني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شجب مفتي راشيا الشيخ وفيق محمد حجازي" استمرار الاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان"، مطالبا "العمل من أجل وقف آلة الحرب ، وانسحاب العدو الصهيوني من لبنان".

كما استنكر"لغة التخوين والتطاول من البعض اللبناني على المؤسسات الرسمية اللبنانية" ،معتبرا أن ذلك "لا يخدم الوطن ولا يوقف شلال الدماء التي تسقط كل يوم"،داعيا الجميع الى"العودة للدولة من اجل حماية ما تبقى من لبنان".

واستهجن المفتي حجازي" التدخل الإيراني السافر في الشأن الداخلي اللبناني"، مطالبا ب"عقد اجتماع قمة عربية بشأن لبنان ووضع الأمور في نصابها"، كما طالب "بعدم زعزعة ثقة اللبنانين بوطنهم، بل العمل من أجل وحدته واستقراره "، ونوه ب"موقف القضاء في ملاحقة من يبث ثقافة الكراهية بين اللبنانيين".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي حجازي: لإقرار قانون العفو العام
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 14:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية: كلام رئيس الجمهورية بشأن التدخل الإيراني وضع الأمور في نصابها
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 14:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي شريفة: ازدواجية في التعاطي مع التدخلات الخارجية
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 14:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادات لبنانية للمفاوضات العسكرية في البنتاغون الجمعة..المفتي دريان: خيار التفاوض يستحق الترحيب
lebanon 24
Lebanon24
19/06/2026 14:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبناني على

اجتماع قمة

الصهيونية

اللبنانية

الصهيوني

صهيوني

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:45 | 2026-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:43 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:45 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-06-19
Lebanon24
07:31 | 2026-06-19
Lebanon24
07:28 | 2026-06-19
Lebanon24
07:23 | 2026-06-19
Lebanon24
07:01 | 2026-06-19
Lebanon24
06:45 | 2026-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24