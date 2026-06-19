المفتي حجازي يستهجن التدخل الإيراني في الشأن اللبناني

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شجب مفتي راشيا الشيخ وفيق محمد حجازي" استمرار الاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان"، مطالبا "العمل من أجل وقف آلة الحرب ، وانسحاب العدو الصهيوني من لبنان".
كما استنكر"لغة التخوين والتطاول من البعض اللبناني على المؤسسات الرسمية اللبنانية" ،معتبرا أن ذلك "لا يخدم الوطن ولا يوقف شلال الدماء التي تسقط كل يوم"،داعيا الجميع الى"العودة للدولة من اجل حماية ما تبقى من لبنان".
واستهجن المفتي حجازي" التدخل الإيراني السافر في الشأن الداخلي اللبناني"، مطالبا ب"عقد اجتماع قمة عربية بشأن لبنان ووضع الأمور في نصابها"، كما طالب "بعدم زعزعة ثقة اللبنانين بوطنهم، بل العمل من أجل وحدته واستقراره "، ونوه ب"موقف القضاء في ملاحقة من يبث ثقافة الكراهية بين اللبنانيين".