وزير الدفاع بحث والسفير الدنماركي الأوضاع في لبنان والمنطقة

بحث ميشال منسى وسفير مملكة الدنمارك لدى كريستوفر فيفيك، الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية، ولاسيما مذكرة التفاهم بين الأميركية وإيران والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل نهاية العام الحالي والتحديات المرتبطة بهذا الملف.

كما أبلغ وزير الدفاع بقرار حكومة بلاده استحداث مكتب ملحقية عسكرية في السفارة الدنماركية في وإيفاد ملحق عسكري دنماركي إلى لبنان، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأكد السفير الدنماركي " بلاده بمواصلة دعم لبنان والمؤسسة العسكرية، سواء بشكل مباشر أو من خلال برنامج الإنمائي والاتحاد ".