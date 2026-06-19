وزير الدفاع بحث والسفير الدنماركي الأوضاع في لبنان والمنطقة

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بحث وزير الدفاع ميشال منسى وسفير مملكة الدنمارك لدى لبنان كريستوفر فيفيك، الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية، ولاسيما مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل نهاية العام الحالي والتحديات المرتبطة بهذا الملف.
كما أبلغ وزير الدفاع بقرار حكومة بلاده استحداث مكتب ملحقية عسكرية في السفارة الدنماركية في بيروت وإيفاد ملحق عسكري دنماركي إلى لبنان، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.