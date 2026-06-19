الحجار: الشرع عبّر عن عدم رغبته في التدخل في الشأن اللبناني

Advertisement

أكد والبلديات أحمد الحجار أن" الحكومة اتخذت القرارات اللازمة لتعزيز الانتشار وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا على كامل الأراضي ".وأمل الحجار، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، "أن يتحقق الانسحاب الكامل في أقرب وقت بما يتيح للدولة اللبنانية استعادة سيطرتها على كامل التراب اللبناني".وأكد أن "الحكومة الحالية وعهد فخامة رئيس الجمهورية أثبتا أنهما سياديان بامتياز ولا يسعيان إلا إلى جلب الاستقرار والأمن للبنان"، لافتا إلى أن "لا خلاص للبنان واللبنانيين، إلا بالالتفاف حول الدولة".وعن قرار إعادة فتح باب الاستيراد من ، اعتبر الوزير الحجار أن "هذه الخطوة المباركة تعكس حرص الدائم على دعم لبنان والشعب اللبناني"، لافتا إلى أن "القرار جاء نتيجة جهود بذلتها الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبصورة خاصة الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، بالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية في المملكة".وأكد أن "الدولة اللبنانية حققت تقدما ملموسا في مكافحة تهريب المخدرات، من خلال تفكيك شبكات التهريب وضبط معامل التصنيع وكميات من المخدرات وتوقيف عدد كبير من المطلوبين وتشديد الرقابة على المعابر والحدود".وردا على سؤال عن امكان تدخل عسكريا في لبنان، أشار الوزير الحجار إلى أن "الرئيس السوري أحمد عبّر عن عدم رغبته في التدخل في الشأن اللبناني"، لافتا إلى أن "لبنان يلمس من خلال التنسيق القائم حرص سوريا على إقامة أفضل العلاقات معه"، مؤكدا أن "لبنان يعمل على تطوير هذه العلاقات ايضا".