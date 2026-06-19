مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة 19/6/2026

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* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"قلب إعلان مسؤول أمريكي عن ان إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر بالتوقيت المحلي المشهد برمته وعلى ساعة الصفر هذه فجر العدو غضبه على مدى ساعة بغارات واستهدافات هدأت بعد الخامسة تماما.وكان بنيامين نتنياهو سبق هذا الاعلان واستهدف بشكل مباشر التفاهمات بين واشنطن وطهران من خلال جنون النار على .وقبل لجم نتنياهوفرملت المواجهات العنيفة التي خاضتها المقاومة ضد قوات العدو محاولة التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر تحت غطاء ناري كثيف من القصف المدفعي والقذائف الفوسفورية والمضيئة.وفيما تحدثت المقاومة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات العدو التي حاولت تنفيذ عمليات إجلاء أقرت وسائل الاعلام العبرية بفشل السيطرة على مرتفعات علي الطاهر وكشفت عن سقوط أربعة قتلى من بينهم قائد كتيبة 52 من لواء غفعاتي وإصابة سبعة عشر جنديا.إخفاق العدو العسكري في الجنوب باعتراف كثر ترجمه اليوم عبر شنه سلسلة غارات عنيفة مستهدفا قرى وبلدات النبطية وصور وجزين وصولا الى البقاع أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.هذه التطورات كانت دفعت رئيس حكومة العدو الى عقد مشاورات أمنية سريعة مع وزير الحرب ورئيس الأركان وادعى نتنياهو ان خرق اتفاق وقف إطلاق النار متوعدا الحزب بأنه سيدفع ثمنا باهظا ومؤكدا أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان لحماية مستوطنات بحسب تعبيره.وفي رد من الرئيس دونالد ترامب على التصعيد الاسرائيلي أكد انه قادر على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان لانهم يفعلون ما يقوله وقال : لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت.وعقب التصعيد الاسرائيلي اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون أن توسيع الاعتداءات في الجنوب والبقاع يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا لا سيما وأنه طاول عشرات الابرياء مؤكدا أن التصعيد يستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي حصلت بين الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.وفيما كانت سويسرا تستعد لعقد الجولة الاولى من المفاوضات الايرانية-الاميركية أرجأت طهران زيارتها التي كانت مقررة اليوم بسبب استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.وجاء الإعلان السويسري بعد ساعات من إلغاء نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس زيارة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين والتمهيد لانطلاق المباحثات الخاصة بمذكرة التفاهم.=======* مقدمة الـ"أم تي في"سقط وقف اطلاق النار في لبنان، فسقط موعد التوقيع الرسمي لمذكرة التفاهم الاميركية- الايرانية في سويسرا وتأجلت المحادثات الفنية - العملية فيها.البيان الذي اصدرته وزراة الخارجية السويسرية معلنة فيه تأجيل المحادثات جاء ملتبسا وغامضا، اذ لم يشر، لا من قريب ولا من بعيد، الى الاسباب الحقيقية التي أدت الى الارجاء، وما اذا كانت تقنية ام سياسية.لكن المعلومات المستقاة من اكثر من مصدر تشير الى ان مذكرة التفاهم غير الواضحة بالنسبة الى لبنان والى الدور الايراني فيه، وخصوصا بالنسبة الى وضع حزب الله ودوره مستقبلا، هي التي تحدد اتجاهات المرحلة المقبلة.لذلك كانت المفاوضات بالنار في الجنوب والبقاع البديل اليوم عن المفاوضات الديبلوماسية في بورغنشتوك.وهذا يعني ان الايام الستين المقبلة خطرة وحساسة، والمعيار هو جنوب لبنان.فصمود وقف اطلاق النار يعني ان المحادثات في سويسرا يمكن ان تحقق نتيجة. علما ان وقف اطلاق النار هذا جاء بعد جهود مكثفة بذلتها قطر اضافة طبعا الى اميركا، ما يثبت اكثر فاكثر الدور المحوري الذي تلعبه قطر على صعيد تثبيت ركائز السلم الاقليمي.في هذا الوقت ترددات العقوبات التي اعلنتها وزارة الخزانة الاميركية امس على عدد من الشخصيات السياسية ومنهم سليمان فرنجية لا تزال تتفاعل.والواضح ان القرار الاخير يشكل استكمالا لمسار متدرج هدفه الضغط على حلفاء حزب الله لفك الارتباط بينهم وبين الحزب، ولافهامهم ان دعمه سياسيا ممنوع.وبالتالي فان فرض عقوبات على فرنجية شخصيا هو للتأكيد لجميع قيادات الصف الاول المتعاطفة مع الحزب انها لم تعد بمنجاة من العقوبات، بعدما كان الامر يقتصر في السابق على المقربين منها.فهل الرسالة الاميركية تشمل ايضا؟ البداية من جنوب لبنان واتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ بعد ساعات عنيفة أسقطت عشرات الشهداء والجرحى.=======* مقدمة "المنار"لن ينجو بنيامين نتنياهو ولو بصورة انتصار وهمي ليخفف عنه ثقل الفشل الميداني والسياسي، ولن يروي عطشه السلطوي بدماء الأبرياء اللبنانيين كما فعل خلال ساعات من الإجرام المتواصل في النبطية ومنطقتها، والتي تكاد تخلط كل الأوراق.فمرتفع "علي الطاهر" أرفع وأطهر من أن يدنسه جنود جيشه المغرقون، وكلما حاولوا التقدم نحوه أمطرهم مجاهدو المقاومة بصواريخهم وأبابيلهم ليجعلوهم عصفا مأكولا. وقد بينت ساعات الصباح من كفرتبنيت إلى أرنون وما بينهما، حجم الملحمة التي سطرها المقاومون بقوات الاحتلال، ليعترف جيشهم بمقتل قائد الكتيبة اثنين وخمسين ومعه عدد من الجنود بصواريخ المقاومة الموجهة تحت تلة علي الطاهر، فيما سقط آخرون بين قتيل وجريح بالصواريخ والمحلقات الانقضاضية عند أطراف كفرتبنيت لجهة أرنون.ووفق كل الجهات فإن هستيريا القصف الصهيوني الممتد من الجنوب حتى البقاع، وتعمد ارتكاب المجازر بحق المدنيين لتهجيرهم من قراهم، هو قرار انتقام من خيبات الميدان. لكن المقاومين بالمرصاد، وقرارهم واضح أن على العدو إيقاف إطلاق النار حتى يلتزموا هم، وإن عاد إلى ناره عادوا لإحراقه.وقبل أن تحترق كل الأوراق، كان الموقف الإيراني بتأجيل جولة المفاوضات مع الأميركي اليوم في سويسرا كرد أولي على مواصلة العدوان الصهيوني في لبنان، مذكرين دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم تنص على أن بدء المفاوضات مشروط بالشروع في تنفيذ أحكام بنود عدة من مذكرة التفاهم، والبند الأول بينها هو وقف الحرب في المنطقة ومن ضمنها لبنان.لبنان وحليفه الإيراني ليسا معنيين بالخلاف بين الأميركي وحليفه ، أو بتوزيع الأدوار بينهما، أو حتى بمحاولة الاستفادة من الوقت لتحقيق شيء ما، فوقف النار أول الكلام، والوقت ليس مفتوحا أمامهما.ومهما كان الحال فإن المقاومة عند وضوح خياراتها، تجدد مع قائدها سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم – بالحديد والنار – ألا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار، والحسين نهجنا ولا تراجع ولا انكسار.فمن منبر عاشوراء أكد سماحة الشيخ قاسم على النصر الذي نثق أنه آت بمعناه الذي يؤدي إلى إخراج العدو من أرضنا. فقد صبرنا حيث يجب وقاتلنا حيث يجب، حتى بات المشروع الإسرائيلي الآن يستجدي أقل مستوى له، بحسب سماحته.فقد سقط مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال، وسيخرج الإسرائيلي حتى آخر شبر من أرضنا، وسننتصر في أخطر مرحلة من حياة لبنان وسنسقط أخطر مشروع مؤامرة دولية ضد المقاومة وأهلها وبلدها.وكما حافظنا على وحدة قوى المقاومة بين حركة أمل وحزب الله وكل الشرفاء، كذلك أحبطنا الفتنة السنية الشيعية التي عمل عليها الأعداء، معددا سماحته كيف أعدت المقاومة بصمت لمعركة طويلة فيها بأس الرجال وتطوير الأساليب والخطط والسلاح، ورعاية الوضع الاجتماعي وإيواء مئات آلاف العائلات رغم إطباق الحصار.أما القرار المتخذ بحسب الشيخ قاسم، فهو قرار كربلائي من دون سقف، وهذا القرار لا يزال ساري المفعول حتى الآن. أما التضحيات المكلفة التي يسميها البعض خسائر، فهي أقل من كلفة الاستسلام، كما أكد الأمين العام لحزب الله.=======* مقدمة الـ"أو تي في"ترامب يحتفي بالنصر وايران تتريث بالتفاوض ووقف النار في لبنان على الطاولة.هذه هي خلاصة مجريات الساعات الاخيرة التي حفلت بالتناقض في المواقف وبالتسريبات المتضاربة وبالإعلانات التي ظلت كلاما في الهواء وحبرا على ورق.فالرئيس الاميركي كرر اعتبار الاتفاق مع طهران انتصارا لبلاده، حيث قال: انتهى أمر إيران وسنمضي حتى نهاية مهلة الستين يوما ولن يحصلوا على أي أموال ولا حتى عشر سنتات.أما ايران، فأعلنت في المقابل أنها ليست في عجلة، وكشفت خارجيتها ان المشاورات تجرى حاليا عبر الوسطاء، لكن بدء المفاوضات مشروط بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم واولها ما يرتبط بلبنان، في وقت اكد عباس عراقجي لنظيره الباكستاني مسؤولية واشنطن بإنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان.ورد الايرانية على دعوة وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير لحرق لبنان بالقول: جماعة الموت في تل أبيب هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة.واليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن القوات الاسرائيلية تتمتع بحرية عملياتية كاملة لإزالة التهديدات في كل منطقة، حيث أوعز رئيس الأركان بتقديم كافة القدرات للقوات العسكرية في الميدان، وختم بالقول: لن نسمح لاحد بان يهددنا.وفي وقت نقلت رويترز عن مسؤول أميركي كبير معطيات عن اتفاق على وقف كامل لإطلاق النار في لبنان بعد ظهر اليوم، اعلن مسؤول اسرائيلي وصف بالكبير بقاء القوات الاسرائيلية في جنوب لبنان واستمرارها في الرد على اي هجوم.وفي الموازاة، كشف مصدران في حزب الله لرويترز ان الحزب طبق وقف إطلاق النار فيما لم تلتزم اسرائيل.واليوم، اعلن مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة في لبنان ان حصيلة الشهداء منذ 2 آذار في لبنان بلغت: 3980، الى جانب 12000 جريح.=======* مقدمة الـ"أل بي سي"لعله الخبر الأهم منذ بدء هذه الحرب في الثاني من آذار الفائت.يقول الخبر: "أفاد دبلوماسي خليجي أن "حزب الله وإسرائيل وافقا على تعليق الأعمال العدائية في اتفاق بوساطة قطر والولايات المتحدة وإيران".هذا الخبر الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، يضع إسرائيل وحزب الله وجها لوجه، من دون السلطة ، بوساطة قطر والولايات المتحدة وإيران.فهل نحن أمام إعادة ربط لبنان بالمسار الإيراني؟ وما هو تأثير هذا التطور على الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن؟ الخبر المكمل للخبر الأول، أن مسؤولا أميركيا قال للوكالة إن الهدنة بين إسرائيل وحزب الله دخلت حيز التنفيذ بعد ظهر الجمعة.صحيح أنه جرى خرق لوقف النار، لكن المعطى الجديد أن إسرائيل والحزب أصبحا، بالمباشر، ولو بوساطة أميركية إيرانية قطرية.جاء هذا التطور بعد أربع وعشرين ساعة دموية. فبحسب بيان وزارة الصحة، فإن "الغارات المكثفة منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم أدت إلى 47 شهيدا و97 جريحا".الجو من تل أبيب يمكن ايجازه بالتالي: سارت إسرائيل على خطين في تصعيدها الأخير في لبنان: الرد على مقتل خمسة من جنودها بينهم ضابطان، في أقل من أربع وعشرين ساعة.السعي لعرقلة الاتفاق الأميركي - الإيراني، الذي يلزمها في نهاية المطاف الإنسحاب من لبنان، والذي كان يفترض أن تنطلق المرحلة التالية منه، الجمعة.التصعيد كان الهدف منه كسب الوقت لفرض معطيات ميدانية، تفضي الى تفاهمات على مطلبين تريدهما من لبنان: الحفاظ على حزام أمني في الجنوب والإحتفاظ بحرية حركة طيرانها في سمائه.=======* مقدمة "الجديد"بعدما ترنح على حافة الانهيار، تمت معاجلته ومعالجته بالإسعافات الأولية والمواد المنشطة فالفيلم الأميركي الايراني الطويل تأرجحت عروضه قبل أن تبدأ وعلى أرض الميدان الجنوبي المشتعل، خرق البند الاول من مذكرة التفاهم.وفي المنتجع السويسري الهادئ أعلنت السويسرية تأجيل المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين وفدي البلدين لكن وقفا معجلا مكررا لإطلاق النار ولد عصرا، بعد ليل تصعيدي صاخب، ونهار قلق على توتر وخرق ومواجهات.فعلى إيقاع التصعيد الإسرائيلي، ومحاولة فرض معادلات ميدانية جديدة، وتحقيق المزيد من المكاسب عبر التمدد والتوسع واحتدام المواجهات بين القوات الاسرائيلية وحزب الله تم تشغيل المحركات الدولية والاقليمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وعدم انزلاق الامور إلى ما لا تحمد عقباه فنشطت الجهود السعودية والقطرية على الواقع اللبناني المشتعل.وفي معلومات الجديد، أن تنسيقا مباشرا بين المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، ساهم في التقدم على خط وقف إطلاق النار، وكانت مروحة الإتصالات دائرة على الخطوط الأميركية والسعودية والقطرية وصولا إلى خط عين التينة والتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعبره مع حزب الله الذي أعلنت مصادره الإلتزام بوقف اطلاق النار بمجرد أن تلقى الحزب نبأ التوصل إليه، مضيفة أنه إذا التزمت اسرائيل سنلتزم وإذا خرقت فسيكون لنا حق الرد.في المقابل، كانت القناة 12 العبرية تنقل عن مصدر إسرائيلي إعلانه الدخول في وقف إطلاق النار مع البقاء في المنطقة الأمنية ومع التلويح بالرد في حال التعرض لهجوم من حزب الله.وعلى واقع الإلتزام من الطرفين معطوفا على الأدوات الشرطية يدخل لبنان في أجواء التحضيرات لجولات المفاوضات المباشرة في واشنطن الأسبوع المقبل وعلى مدى أيام ثلاثة حيث ستضم الجلسة الأولى الوفدين العسكري والديبلوماسي على أن تكون الثانية للعسكر والثالثة للديبلوماسية وحدها.ومن المفترض بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التطبيق الفعلي أن يستأنف الوفد اللبناني مفاوضاته من البند الثاني ألا وهو الإنسحاب.لكن إسرائيل سبق وحاولت في الأيام الأخيرة عبر الضغط بالنار رسم وقائع ميدانية جديدة لتحويلها إلى أوراق تفاوضية على الطاولة وأبرزها التمسك بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية.وأما على الخط اللبناني فتقول المعلومات إن ورقة إعلان النوايا خضعت لإعادة قراءة ونقاش وترتيب على ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة وقد غادر الوفد اللبناني متوجها إلى واشنطن مزودا بتوجيهات المراجع السياسية اللبنانية مجتمعة.ومواكبة لما يجري على خطوط واشنطن وسويسرا تنعقد الأحد أولى إجتماعات الرباعية الإقليمية، السعودية ومصر وتركيا وباكستان، في إطار الإعداد لما هو مقبل من تطورات ومواكبة لخط المفاوضات الأميركية الايرانية وانعكاساتها على المنطقة لستين يوما قادمة أو ربما أكثر.