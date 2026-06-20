شهداء وجرحى جنوباً والقصف مستمر.. هذه آخر مستجدات الميدان

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وأفادت معلومات أولية بسقوط ثلاثة شهداء وجريح في بلدة سحمر، فيما سُجل شهيدان في منطقة تمثال الصباح – النبطية.كذلك، استهدفت غارات إسرائيلية بلدات عربصاليم، وزبدين بواسطة طائرة مسيّرة، ومرج حاروف، إلى جانب غارة على بلدة السماعية فجراً أسفرت عن سقوط شهيدين، فيما سقط في كفرصير وسُجلت إصابات جراء الغارة على سحمر.بدوره، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة قناريت أدت، وفق حصيلة أولية، إلى سقوط سبعة شهداء و13 جريحاً، بينهم خمسة أطفال وخمس سيدات.في المقابل، أصدر " " بياناً اتهم فيه بخرق وقف إطلاق النار، مؤكداً أنه التزم بوقف النار منذ مساء الجمعة 19 حزيران 2026، رغم ما وصفه بالخروقات الإسرائيلية المتواصلة منذ اللحظات الأولى لدخول التهدئة حيز التنفيذ.وأشار الحزب إلى أن قوة مشاة إسرائيلية تابعة للواء الكوماندوس حاولت التسلل ليلاً باتجاه مرتفع علي الطاهر، إلا أن مقاتليه تصدوا لها بالأسلحة المناسبة، ما أدى، بحسب البيان، إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.وذكر أن الجيش أعقب ذلك بشن غارات مكثفة داخل وخارج منطقة العمليات، متهماً إياه باستهداف المدنيين للتغطية على ما وصفه بـ"الفشل العسكري".وأكد الحزب في ختام بيانه أنه، بالتوازي مع التزامه بوقف إطلاق النار، لن يتهاون في التصدي لأي محاولة إسرائيلية لتوسيع نطاق سيطرتها أو احتلالها لأراضٍ لبنانية، مشدداً على جهوزية مقاتليه لمواجهة أي تطور ميداني.