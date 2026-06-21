تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ضغوط لتغيير التحالفات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-06-2026 | 01:30
A-
A+

ضغوط لتغيير التحالفات
ضغوط لتغيير التحالفات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتحدث أوساط سياسية عن تصاعد ضغوط جدية داخل"حزب الله" ومن محيطه السياسي لإعادة تقييم خياراته وتحالفاته في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد فرض عقوبات على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية وما رافق ذلك من قراءات جديدة للمشهد الداخلي.
Advertisement
 
وبحسب هذه الأوساط، يزداد داخل بعض الدوائر المؤيدة للحزب الكلام حول ضرورة تعديل الاستراتيجية السياسية وعدم منح الأولوية للتحالف مع "التيار الوطني الحر" مهما بلغت الكلفة السياسية أو الانتخابية.
 
وتقول هذه المقاربة إن المرحلة المقبلة تستوجب إعادة الاعتبار للحلفاء الأكثر ثباتاً ووفاءً، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة عدد من النواب أو تقليص هامش التمثيل السياسي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز": ضغوط ترامب على إيران لم تُحدث تغييراً حاسماً في شروط التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 12:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة تتكلم عن ضغوط كبيرة على بوتين: يحتاج إلى مخرج
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 12:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قاليباف: العدو يسعى لممارسة ضغوط اقتصادية وحرب إعلامية لإثارة الخلافات وزعزعة التماسك الوطني
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 12:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني يحذّر: ضغوط كبيرة مقبلة على لبنان ومخاطر على الاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
21/06/2026 12:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

سليمان فرنجية

التيار الوطني

سليمان فرنجي

سليمان فرنج

الانتخابية

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-06-21
Lebanon24
04:53 | 2026-06-21
Lebanon24
04:53 | 2026-06-21
Lebanon24
04:39 | 2026-06-21
Lebanon24
04:23 | 2026-06-21
Lebanon24
04:10 | 2026-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24