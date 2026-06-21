ضغوط لتغيير التحالفات

تتحدث أوساط سياسية عن تصاعد ضغوط جدية داخل" " ومن محيطه السياسي لإعادة تقييم خياراته وتحالفاته في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد فرض عقوبات على رئيس " " وما رافق ذلك من قراءات جديدة للمشهد الداخلي.

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وبحسب هذه الأوساط، يزداد داخل بعض الدوائر المؤيدة للحزب الكلام حول ضرورة تعديل الاستراتيجية السياسية وعدم منح الأولوية للتحالف مع " " مهما بلغت الكلفة السياسية أو .

وتقول هذه المقاربة إن المرحلة المقبلة تستوجب إعادة الاعتبار للحلفاء الأكثر ثباتاً ووفاءً، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة عدد من النواب أو تقليص هامش التمثيل السياسي.