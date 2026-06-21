في لبنان... "فخٌ" نصبته إيران لإسرائيل وأميركا

ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت
" الإسرائيليّة، قالت إنّ "إيرن تسعى إلى تعميق الخلافات بين إسرائيل
والولايات المتحدة من خلال زرع فتنة بين البلدين، عبر الساحة اللبنانية
، واستغلال الوضع لفرض معادلة جديدة، تحول دون عمل الجيش الإسرائيلي
في كامل لبنان
".
ورأت "يديعوت أحرونوت" أنّه "حتى قبل التصريحات الإيرانية
الرسمية، توقعت إسرائيل حضور إيران
المحادثات في سويسرا، رغم التهديدات، وعدم إطلاقها صواريخ، لعلمها بأن إسرائيل ستردّ بقوة في حال حدوث ذلك".
وفي هذا السياق، قالت مصادر إسرائيليّة، إنّ "الإيرانيين شجّعوا "حزب الله
" على خرق وقف إطلاق النار وشنّ هجوم، لعلمهم بأن إسرائيل لن تتراجع عن الردّ، وهى مناورة من جانب طهران
لإثارة غضب الأميركيين
تجاه إسرائيل، وتصويرها على أنها تحاول إفشال المفاوضات، أو حتى مذكرة التفاهم".
وعزت المصادر ذلك إلى "سعي طهران إلى رفع ثمن الاتفاق بالنسبة للأميركيين، بينما تبلغ إسرائيل واشنطن
بأن "كل ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان هو الردّ على نيران "حزب الله".
وبحسب محللين، لا تعتبر إسرائيل نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، في وقت تربط فيه إيران استمرار المسار التفاوضي بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية
على الأراضي اللبنانية. (ارم نيوز)