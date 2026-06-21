في لبنان... "فخٌ" نصبته إيران لإسرائيل وأميركا

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ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ صحيفة " " الإسرائيليّة، قالت إنّ "إيرن تسعى إلى تعميق الخلافات بين والولايات المتحدة من خلال زرع فتنة بين البلدين، عبر الساحة ، واستغلال الوضع لفرض معادلة جديدة، تحول دون عمل الجيش في كامل ".ورأت "يديعوت أحرونوت" أنّه "حتى قبل التصريحات الرسمية، توقعت إسرائيل حضور المحادثات في سويسرا، رغم التهديدات، وعدم إطلاقها صواريخ، لعلمها بأن إسرائيل ستردّ بقوة في حال حدوث ذلك".وفي هذا السياق، قالت مصادر إسرائيليّة، إنّ "الإيرانيين شجّعوا " " على خرق وقف إطلاق النار وشنّ هجوم، لعلمهم بأن إسرائيل لن تتراجع عن الردّ، وهى مناورة من جانب لإثارة غضب تجاه إسرائيل، وتصويرها على أنها تحاول إفشال المفاوضات، أو حتى مذكرة التفاهم".وعزت المصادر ذلك إلى "سعي طهران إلى رفع ثمن الاتفاق بالنسبة للأميركيين، بينما تبلغ إسرائيل بأن "كل ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان هو الردّ على نيران "حزب الله".وبحسب محللين، لا تعتبر إسرائيل نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، في وقت تربط فيه إيران استمرار المسار التفاوضي بوقف العمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية. (ارم نيوز)