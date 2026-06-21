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لبنان

عمليّة ليليّة: كيف وصلت القوّات الإسرائيليّة إلى نهر الليطاني؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-06-2026 | 08:00
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عمليّة ليليّة: كيف وصلت القوّات الإسرائيليّة إلى نهر الليطاني؟
عمليّة ليليّة: كيف وصلت القوّات الإسرائيليّة إلى نهر الليطاني؟ photos 0
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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة أنّ العقيد شاؤول يسرائيلي قائد اللواء المدرع السابع في الجيش الإسرائيليّ، تحدّث عن نجاح لوائه في شقّ مسارات استراتيجية نحو نهر الليطاني.
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وبحسب تقرير الصحيفة الذي ترجمه "لبنان 24"، فقد أشار يسرائيلي إلى أنّه اختار أكثر مشغلي المعدات الهندسية الثقيلة خبرةً لشق الطرق المؤدية إلى نهر الليطاني.


وأوضحت "جيروزليم بوست"، أنّ "المهمة صُنِّفت كواحدة من أكثر المهام الهندسية تعقيداً ضمن المناورة البرية في جنوب لبنان"، وقالت الصحيفة: "كان الوقت متأخراً من الليل في جنوب لبنان. وداخل المقصورة الفولاذية لجرافة من طراز "D9"، جلس قائد المركبة وإلى يساره مشغّل المعدات الثقيلة، يحدقان إلى الأمام بيقظة تامة. كان الطريق المؤدي إلى نهر الليطاني يمتد أمامهما، بينما كانت دبابات اللواء السابع تنتظر خلفهما الإذن بالتحرّك. وكان هناك مسار ضيق وشديد الانحدار ومحفوفٌ بالمخاطر، يمرّ في بعض أجزائه بمحاذاة منحدرٍ صخريٍ شاهقٍ وحاد".


وأضاف التقرير أنّه "مع تقدم القوّة نحو النهر، كانت الجرافة في الطليعة تشقّ طريقها في المقدمة، حيث كانت شفرتها تدفع للأمام وتزيح كل ما يعترض مسارها، بما في ذلك الصخور والعبوات الناسفة المموهة بإحكام".


وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة، إلى أنّه "في داخل المقصورة الأمامية، كانت تُتخذ قرارات حاسمة بشأن استمرار المناورة البرية: تحديد اتجاه الانعطاف والسرعة، وكيفية التعامل مع المنحدرات، وآلية مواصلة التقدم في ظل ظروف قد يؤدي فيها أي خطأ بسيط إلى توقف القوة بأكملها. فقد كانت تلك المركبة الضخمة، التي تزن نحو 60 طناً، عرضة للانزلاق أو لانهيار المسار تحت ثقلها، كما أن أي تأخير كان من شأنه أن يعرض الدبابات المتقدمة التي تليها للخطر".


وتابعت أنّه "بعض دقائق، انكشفت الجرافة أمام مراقبي "حزب الله" في قطاع صغير وضيق، واندلع إطلاق النار. لكن مشغلي المعدات الهندسية الثقيلة واصلوا التقدّم إلى الأمام حتى لامست شفرة الجرافة مياه نهر الليطاني. وعند الالتفات إلى الخلف، تراءت لهم أطقم دبابات "اللواء السابع" وهي تتقدم ببطء على طول المسار الذي تمّ شقه".


وفي هذا السياق، قال يسرائيلي: "لقد نجحوا بالفعل في اختراق نقاط العبور عند نهريّ الليطاني والسلوقي في آن واحد؛ وهو حدث لم يسبق له مثيل. كما أن قادة السرايا خاضوا اشتباكات من مسافة قريبة جداً".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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