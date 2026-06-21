تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إسرائيل نشرته.. فيديو لنفق لـ"الحزب" في الجنوب

Lebanon 24
21-06-2026 | 13:43
A-
A+
إسرائيل نشرته.. فيديو لنفق لـالحزب في الجنوب
إسرائيل نشرته.. فيديو لنفق لـالحزب في الجنوب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زعم الجيش الاسرائيلي العثور على نفق لحزب الله يحتوي على مئات قطع الأسلحة وأربعة فتحات إطلاق موجّهة نحو إسرائيل في قرية مجدل زون بجنوب لبنان.

وقال المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على "أكس": تعمل قوات الفرقة 91، في منطقة قرية مجدل زون بجنوب لبنان التي تقع بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
وتُظهر معطيات العملية كون القرية محصّنة وتضم عدداً كبيراً من البنى التحتية، ومن بينها نفقٌ كبير تحت الأرض تم الكشف عنه".
".
وزعم استهداف 20 عنصراً من حزب الله من بينهم أكثر من 10 عناصر من وحدة قوة الرضوان. كما تم تدمير أكثر من 50 بنية تحتية عسكرية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فيديو نشره أدرعي لنفق لـ"حزب الله"... عمقه 25 متراً
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 01:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو جديد لنفق تابع لـ"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينشره
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 01:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل نشرت فيديو لاستهداف منصات إطلاق صواريخ لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 01:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو نشرته إسرائيل: هكذا يُراقب "حزب الله" قواتنا
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 01:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24

افيخاي ادرعي

دولة إسرائيل

جنوب لبنان

اللبنانية

حزب الله

الكشف عن

الرضوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:39 | 2026-06-21
Lebanon24
16:08 | 2026-06-21
Lebanon24
15:44 | 2026-06-21
Lebanon24
15:32 | 2026-06-21
Lebanon24
15:25 | 2026-06-21
Lebanon24
15:13 | 2026-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24