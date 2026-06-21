إسرائيل نشرته.. فيديو لنفق لـالحزب في الجنوب

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🔴جيش الدفاع يكشف العثور على نفقٍ تحت الأرض يحتوي على مئات قطع الأسلحة وأربعة فتحات إطلاق موجّهة نحو دولة إسرائيل في قرية مجدل زون بجنوب لبنان
🔸تعمل قوات الفرقة 91، في منطقة قرية مجدل زون بجنوب لبنان التي تقع بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
🔸وتُظهر معطيات… pic.twitter.com/WeC3sJaO7c
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 21, 2026
🔴جيش الدفاع يكشف العثور على نفقٍ تحت الأرض يحتوي على مئات قطع الأسلحة وأربعة فتحات إطلاق موجّهة نحو دولة إسرائيل في قرية مجدل زون بجنوب لبنان
🔸تعمل قوات الفرقة 91، في منطقة قرية مجدل زون بجنوب لبنان التي تقع بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
🔸وتُظهر معطيات… pic.twitter.com/WeC3sJaO7c