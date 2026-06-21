إسرائيل نشرته.. فيديو لنفق لـالحزب في الجنوب

زعم الجيش الاسرائيلي العثور على نفق لحزب الله يحتوي على مئات قطع الأسلحة وأربعة فتحات إطلاق موجّهة نحو في قرية مجدل زون بجنوب .



وقال المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على "أكس": تعمل قوات الفرقة 91، في منطقة قرية مجدل زون بجنوب لبنان التي تقع بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي .

وتُظهر معطيات العملية كون القرية محصّنة وتضم عدداً كبيراً من البنى التحتية، ومن بينها نفقٌ كبير تحت الأرض تم الكشف عنه".

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وزعم استهداف 20 عنصراً من من بينهم أكثر من 10 عناصر من وحدة قوة . كما تم تدمير أكثر من 50 بنية تحتية عسكرية".

🔴جيش الدفاع يكشف العثور على نفقٍ تحت الأرض يحتوي على مئات قطع الأسلحة وأربعة فتحات إطلاق موجّهة نحو في قرية مجدل زون بجنوب لبنان



🔸تعمل قوات الفرقة 91، في منطقة قرية مجدل زون بجنوب لبنان التي تقع بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.



🔸وتُظهر معطيات… pic.twitter.com/WeC3sJaO7c — (@AvichayAdraee) June 21, 2026 Advertisement