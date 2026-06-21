تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مصر لا ترى أي أفق حقيقي للمفاوضات المباشرة في واشنطن.. الشرع لا يمانع اللقاء مع حزب الله: ترامب فُهم خطأ

Lebanon 24
21-06-2026 | 22:45
A-
A+
مصر لا ترى أي أفق حقيقي للمفاوضات المباشرة في واشنطن.. الشرع لا يمانع اللقاء مع حزب الله: ترامب فُهم خطأ
مصر لا ترى أي أفق حقيقي للمفاوضات المباشرة في واشنطن.. الشرع لا يمانع اللقاء مع حزب الله: ترامب فُهم خطأ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في إطار المشهد الإقليمي العام وتداعياته على لبنان، أوضح الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة تلفزيونية أن تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن لبنان أُسيء فهمها، نافيًا أن يكون المقصود منها دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية أو تولّي دمشق مهمة نزع سلاح "حزب الله". وأكد أن الحديث يدور حول دور سوري إيجابي يمكن أن يساهم في بلورة حل للأزمة. وشدد الشرع على أن استقرار لبنان يرتبط مباشرة بأمن سوريا، داعيًا "حزب الله" إلى إيجاد موقع له داخل الدولة، وتقديم المصلحة اللبنانية على أي اعتبارات أخرى.
Advertisement

كما أكد الشرع أن «لبنان يحتاج إلى طمأنة مكوناته»، مشدداً على «ضرورة ضمان شعور المكون الشيعي بالأمان وعدم الخسارة، وكذلك إيجاد موقع لحزب الله داخل الدولة اللبنانية بعيداً عن الحلول الصفرية». وفي هذا السياق، لم يمانع الشرع الجلوس مع حزب الله «إذا كان هذا الأمر يصب في صالح لبنان ويؤمّن المصالح السورية»، مؤكداً أنه يؤمن بالحوار «حتى مع الأطراف المتخاصمة».

وكان ترامب قد صعّد أمس مواقفه حيال إيران ولبنان، معلناً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أنه يقترب من تسليم ملف حزب الله إلى سوريا، ومنح دور أكبر للشرع في التعامل معه.
كما دعا ترامب طهران، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إلى إيقاف من وصفهم بوكلائها «الذين يتقاضون أموالاً منها في لبنان» عن إثارة المشاكل، مهدداً إياها في حال لم تفعل ذلك بضربها مجدداً «بقوة شديدة، تماماً كما فعلنا الأسبوع الماضي، ولكن بقوة أكبر».
الموقف المصري
وكتبت" الاخبار": تولي القاهرة الملف اللبناني أولوية خاصة في اتصالاتها، انطلاقاً من ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار تمهيداً لانسحاب إسرائيلي كامل، مع التشديد على عدم السماح بتحويل أي تفاهم محتمل إلى نسخة شبيهة باتفاق غزة الذي يتعرض لانتهاكات إسرائيلية يومية. وفي هذا الإطار، تكثّف مصر مساعيها لدفع الولايات المتحدة إلى تأدية دور أكثر فاعلية لمنع انزلاق إسرائيل نحو حرب واسعة من شأنها تدمير ما تبقّى من البنية التحتية اللبنانية.
وبحسب مصادر مطلعة على الاجتماعات التي شاركت فيها القاهرة مع دول عربية وإسلامية، ركّز الجانب المصري على خطورة التصعيد الإسرائيلي الذي لم يعد يقتصر على الجنوب، بل بات يستهدف مختلف المناطق اللبنانية، محذّراً من وجود أطراف إسرائيلية تسعى إلى الاستثمار في دماء اللبنانيين لتحقيق مكاسب انتخابية داخلية. وأبلغت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن القاهرة «لا ترى أي أفق حقيقي للمفاوضات المباشرة التي ترعاها واشنطن، طالما أن النقاش يتركّز على سلاح حزب الله من دون معالجة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ووقفها بشكل كامل».
وأضافت أن القاهرة تبحث مع الرياض، على وجه الخصوص، في تبنّي خطة تقوم على وقف فوري لإطلاق النار، وتعزيز آليات المراقبة لرصد الخروق الإسرائيلية، بالتوازي مع وضع جدول زمني واضح وسريع لانسحاب الاحتلال من الجنوب بشكل كامل، على أن يتسلّم الجيش اللبناني فوراً مسؤولية المناطق التي ينسحب منها الاحتلال، مع إطلاق ورشة إعادة إعمار بدعم سعودي واضح، بالتزامن مع إعادة طرح المقاربة المصرية القائمة على «تجميد» سلاح حزب الله.
كما تركّز مصر على ضرورة تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من أداء دوره الكامل في مواجهة أي خروق أو اعتداءات، إلا أن هذه المقاربة لا تحظى حتى الآن باستجابة أميركية حاسمة، ما يدفع القاهرة إلى العمل على بلورة موقف عربي- إسلامي ضاغط على واشنطن لإلزام تل أبيب بالتجاوب مع مساعي التهدئة، مقابل ضمان وقف أي نشاط عسكري لحزب الله.
وترى مصر أن لديها القدرة على تأدية دور أكبر عن طريق لبنان وليس عن سوريا التي تشهد العلاقة معها «توتراً ملحوظاً» هذه المدة. وتوجد قناعة لدى دوائر القرار بوجود «فرصة حقيقية للعمل مع حزب الله سياسياً بصورة أكثر وضوحاً خلال المدة المقبلة باعتباره شريكاً في الحياة السياسية اللبنانية، بما يسمح بمسار لإعادة بناء النظام السياسي اللبناني بعيداً من أي صدام أهلي».
مواضيع ذات صلة
الحراك السعودي الفرنسي مستمر وبري لا يعول على المفاوضات المباشرة مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 09:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب استضاف المفاوضات المباشرة: تمديد وقف النار 3 اسابيع واتطلع للقاء عون - نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 09:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
راموس على رادار برشلونة.. وباريس لا يمانع رحيله
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 09:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: لم ندخل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل وما زلنا في مرحلة اللقاءات التحضيرية
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 09:19:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-06-22
Lebanon24
02:15 | 2026-06-22
Lebanon24
02:14 | 2026-06-22
Lebanon24
02:00 | 2026-06-22
Lebanon24
02:00 | 2026-06-22
Lebanon24
01:45 | 2026-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24