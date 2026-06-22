كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل بينما ترتفع فوق الجبال وعلى الساحل، تنشط الرياح لذا نحذر من ارتفاع موج البحر وتشكّل التيارات المائية.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:طقس صيفي رطب نسبيا يسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها في الداخل وفوق المرتفعات .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 21 و 29، وزحلة بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل.الثلاثاء:قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل بينما ترتفع فوق الجبال وعلى الساحل، تنشط الرياح لذا نحذر من ارتفاع موج البحر وتشكّل التيارات المائية.الأربعاء:قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط في الداخل وفوق المرتفعات، تبقى الرياح ناشطة مع تحذير من ارتفاع موج البحر .الخميس:قليل الغيوم الى غائم جزئيا من دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا.