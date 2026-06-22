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لبنان

بيان جديد من "تاتش".. هذه تفاصيله

Lebanon 24
22-06-2026 | 05:38
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بيان جديد من تاتش.. هذه تفاصيله
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 أعلنت  شركة "تاتش" في بيان، "ان فرقها التقنية استكملت عملها في الجنوب بجهوزية عالية، وبمتابعة حثيثة من وزير الاتصالات شارل الحاج، حيث أثمرت الجهود باستعادة الخدمة لـ 49 محطة إرسال ضمن شبكتها في أقضية النبطية، صور، بنت جبيل ومرجعيون، إضافة الى البقاع الغربي. تتوزع هذه المحطات على الشكل التالي:
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- 13 محطة في النبطية شملت مدينة النبطية، النبطية الفوقا، تول، كفرجوز، كفرمان، حبّوش وعبا.

- 3 محطّات في قضاء الزهراني شملت تفاحتا، سيناي والداودية.

- 5 محطّات في مرجعيون شملت محطتين في شبعا، ومحطة في كل من كوكبا، قبريخا، وحولا.

- 9 محطّات في قضاء بنت جبيل شملت كل من رميش، عين ابل، القوزح، تبنين، خربة سلم، بئر السلاسل، شقرا، ومحطّتان في كفرا.

- محطتان في جزين في كل من سريري والريحان.

- 16 محطة في صور شملت الحوش، الشاطئ البحري، برج رحال، برج الشمالي، باريش، بافلاي، وادي جيلوا، حناوي، عين بعال، صديقين، الحلوسية، البيّاض، القليلة، الشعيتيّة ومحطّتان في دير قانون النهر.

- محطة سحمر في البقاع الغربي.

وقد ساهمت المواكبة الأمنية للجيش اللبناني لفرق تاتش التقنية بالإضافة إلى دعم البلديات في الإسراع في عملية تصليح المحطات وإعادة الخدمة لمشتركيها في المناطق المعنية. وكما أعلنت الشركة في وقت سابق، فهي ستحرص على إجراء كل الإصلاحات المطلوبة في المناطق الجنوبية الأخرى ما إن تتوفر الظروف الأمنية اللازمة".
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